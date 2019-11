Diputado electo de Cabildo Abierto propone modificar ley del aborto: “si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, bancátela”

Martín Sodano tiene 36 años y fue electo diputado por Cabildo Abierto por Montevideo. Antes militó con el ex diputado Washington Abdala, con Helios Sarthou y Jorge Zabalza y con Pedro Bordaberry, y para estas elecciones encabezó su propia lista apoyando al candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Según dijo Sodano en una entrevista con el semanario Búsqueda, la ley que legalizó el aborto debe ser modificada, ya que “abortar no es un juego”: “Hay muchas niñas que les llevan 12 años de diferencia a sus hijos. Es una tragedia. Si el criterio es que yo quiero tener al niño, me hago responsable y punto. Ahora, si una niña o una familia sin recursos no puede hacerse cargo de una criatura, bueno... ahí tiene que haber un trabajo con asistentes sociales y técnicos que ayuden a la familia en su decisión”.

Sodano se mostró en contra “del aborto porque sí”, de “abortar por abortar”. “Si te gustó, bancátela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela. No le puede ganar la desesperación a la irresponsabilidad”. Según el legislador electo, “hoy lo que pasa es que hay mucha libertad, cualquiera hace lo que quiere y después dicen: Vení, sacámelo, total, no pasa nada’”. “Para algunas mujeres es como una canilla libre”, remató.

Sodano también se mostró partidario de revisar otras leyes de la llamada nueva agenda de derechos como la que habilitó el comercio de cannabis, que pretende reducirlo solo a aspectos medicinales, ya que a su entender, la marihuana es la “puerta de entrada” a otras drogas.