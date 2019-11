El Frente Amplio (FA) divulgó entre sus dirigentes un documento con recomendaciones para dirigirse a aquellas personas que en la primera vuelta no votaron a la fuerza política y que deberían cambiar su voto para que Daniel Martínez triunfe en el balotaje. El texto sorprendió a varios dirigentes frenteamplistas. “Evidentemente hubo problemas de comunicación interna. Recién ahora me entero de que la idea era salir a ganar votos. Yo estaba convencido de que lo que teníamos que hacer era perderlos. Si hubiera sabido que teníamos que convencer a la gente de que nos votara no hubiera dicho ni la mitad de las cosas que dije”, declaró un dirigente del FA.

Un legislador oficialista consideró que las principales autoridades del partido de gobierno enviaron “mensajes contradictorios” a la interna. “Mi primera reacción cuando leí el documento fue preguntarme ‘¿pero cómo, todo eso de la elección de la candidata a vicepresidenta supuestamente era para aumentar nuestra votación?’. No tiene sentido. Ahora lo único que falta es que me digan que la defensa a Raúl Sendic también tenía como objetivo hacer que nos votara más gente en lugar de menos”.

El legislador consideró que el documento divulgado entre la dirigencia “abre un gigantesco abanico de nuevas posibilidades”. “Yo venía haciendo todo lo posible por visibilizar la actuación de María Julia Muñoz, por ejemplo. Ahora que sé cómo es la cosa, voy a erradicarla de mis conversaciones con los votantes”.