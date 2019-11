Ecologistas de partidos de oposición llaman a votar por Luis Lacalle Pou

Ecologistas Unidos del Partido Nacional (PN) firmaron, junto a integrantes de otros partidos de la oposición, el documento “Compromiso por el medio ambiente”, que llama a los ambientalistas y animalistas a votar por el candidato nacionalista, Luis Lacalle Pou.

Roxana Corbran, la coordinadora de Ecologistas Unidos e integrante del PN, dijo a la diaria que, en la reunión de ayer, se hizo hincapié en la creación del Ministerio de Medio Ambiente y en el incremento de la participación ciudadana en temas ambientales. “Es fundamental dar participación a la comunidad local, porque se toman decisiones sin saber lo que piensan los habitantes y cuánto incide en cada localidad”. Además, dijo que le darán importancia al control, monitoreo y a la protección de la calidad del agua.

Corbran destacó dentro del programa de la oposición la creación de un Programa Nacional de Bienestar Animal en Sistemas Productivos. En cuanto al cuidado del medioambiente por parte de emprendimientos productivos, el grupo se planteó soluciones alternativas. “A veces se traen emprendimientos en los que no participa tanto la gente, ni se da tanta mano de obra”, dijo. Por su parte, Ana Colombo, responsable del Instituto Legal de Derecho de los Animales (ILDA), concejal de Montevideo y secretaria de Ecologistas Unidos aseguró a la diaria que ILDA promoverá que los gobierno departamentales no maten a los caballos perdidos. “El artículo 135 de la Rendición de Cuentas dice que después de 72 horas los bovinos, ovinos, porcinos y equinos perdidos tienen que pasar a matadero. Estamos terminantemente en contra de que los caballos vayan al frigorífico”, dijo, y además se mostró contraria a que Uruguay exporte carne de ese animal: “Estamos terminantemente en contra, no queremos que el Estado sea partícipe en esa industria”.

Consultada sobre qué opina en el caso de las vacas, las ovejas y los cerdos, respondió: “Si se pudieran entregar sería sensacional, pero lo que no negociamos es lo de los caballos”.