El fiscal Morosoli pidió el desafuero de Guido Manini Ríos

El fiscal Rodrigo Morosoli pidió este viernes ante la jueza penal Graciela Vargas que se levanten los fueros parlamentarios que tiene el ex candidato presidencial del partido Cabildo Abierto,Guido Manini Ríos. Morosoli considera que el ex comandante en jefe del Ejército tiene fueros desde el momento en que fue electo senador, en las elecciones del domingo, y por lo tanto no “podrá ser acusado criminalmente”, tal como indica el artículo 114 de la Constitución, consignó el diario El País. De esa manera, la Justicia está inhibida de la acusación fiscal hasta que se apruebe un desafuero.

La solicitud que presentó Morosoli debe ser enviada por la jueza Vargas a la Suprema Corte de Justicia, la que a su vez la enviará al Parlamento. La duda jurídica que surge es si es el actual Senado o el que entra en funciones el 15 de febrero de 2020 el que debe analizar el pedido de desafuero. El fiscal expresó, según informó Subrayado, que si Manini no quiere ampararse en sus fueros como senador electo, debe renunciar a su banca y comparecer ahora ante la Justicia sin protección alguna.

Morosoli espera a que el Parlamento levante los fueros de Manini para imputarlo de un delito de omisión de denuncia por no comunicar a la Justicia que el represor José Nino Gavazzo confesó ante un tribunal militar que durante la dictadura, en 1973, se encargó de hacer desaparecer el cuerpo de Roberto Gomensoro, que arrojó al río Negro.