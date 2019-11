Eneida de León no aceptará el “pago parcial” de intereses que definió FUCVAM

La titular del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Eneida de León, dijo este jueves que el ministerio no aceptará el pago que quiere hacer la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM). En una asamblea realizada en setiembre de este año, los cooperativistas habían decidido dejar de pagar 5% de interés sobre los préstamos, para pasar a pagar 2%. Este punto se negoció, sin éxito, por más de dos años con el MVOTMA.

“De acuerdo a los abogados, no se puede recibir un pago parcial porque implica romper el contrato y no acatar el contrato que ya se tiene. Esto tiene que ser abordado desde otro punto de vista”, dijo la ministra a Radio Uruguay. La jerarca reiteró que el ministerio no tiene margen para acceder al planteo de FUCVAM y aseguró que 60% de las cooperativas están subsidiadas. “No pagan ni el cinco, ni el dos ni el cero de interés. Con esta situación que tenemos hoy estamos recuperando 94% de nuestro capital del Fondo Nacional de Vivienda. Si esto que piden es justo, tendrá que ser abordado de otra manera, no con el fondo, que tiene que seguir dando préstamos a cooperativas y otros programas que son muy importantes”, sostuvo.

En tanto, Sergio Segredo, presidente de FUCVAM, dijo a la diaria que la federación tiene “claro que se habían agotado las instancias de negociación”. “Cada vez que los trabajadores toman medidas, corren riesgos; no hubiéramos querido hacer esto”, dijo. Segredo aseguró que hasta ahora algunas cooperativas se presentaron ante la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) con el pago de la cuota con el interés de 2%, que no fue aceptado. El viernes 22 de noviembre lo hará la última tanda de cooperativistas y después se presentarán ante la Justicia para que se les asigne una cuenta para poder depositar el dinero que no fue aceptado por la ANV.