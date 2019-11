Ernesto Murro criticó el documento de la coalición opositora y advirtió que impactará en el crecimiento salarial

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, habló sobre el documento Compromiso por el país, firmado por el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. El jerarca se refirió al texto, en el que se propone un “levantamiento de las observaciones efectuadas por la OIT [Organización Internacional del Trabajo] a la Ley de Negociación Colectiva”. Murro dijo que el Poder Ejecutivo presentó recientemente un proyecto de ley que atiende “algunas de las observaciones de la OIT”, pero mantiene “sustantivamente el actual sistema de negociación colectiva”, que entiende que “es bueno para el país, los trabajadores, los jubilados. Y es bueno para las empresas”, en particular para las pequeñas y medianas. “Entre las observaciones, se pide que no existan más aumentos generales de salarios. Que solamente existan aumentos mínimos por categoría. Si se atiende esto, como dice el documento, y que es uno de los principales reclamos de las cámaras empresariales, no va a haber más aumentos de 4%, 6% o 10%. Nosotros queremos que sigan existiendo aumentos generales de salario por sector de actividad, determinados en Consejos de Salarios, con participación del Estado, de los empresarios y de los trabajadores”, dijo Murro.

El ministro añadió que la segunda observación refiere a las condiciones de trabajo y que al respecto postula que “en estas el Estado no debe intervenir”. “Las condiciones de trabajo son el horario, el descanso, si hay guarderías o no, las condiciones de salud laboral. Hoy eso se determina de forma bipartita, por acuerdo entre empresarios y trabajadores. Pero si el Estado no promueve esas cosas, van a poder negociar solamente los sindicatos fuertes. Eso tampoco será bueno para las empresas pequeñas: imagínense una empresa pequeña enfrentándose a un sindicato fuerte. Esto que se plantea en el documento Compromiso por el país como levantamiento de las observaciones de la OIT va a significar que no se discutan las condiciones de trabajo”, expresó Murro.

Sobre el énfasis que hace el documento de la coalición en la productividad para que crezca el salario real, el ministro dijo que está “de acuerdo con mejorar la productividad”. “La mitad del crecimiento económico en estos 15 años se debe al aumento de la productividad, pero en lo que no estamos de acuerdo es en condicionar a la productividad, a que el salario real solamente crecerá según la productividad. Esa es otra forma de limitar la mejora del salario real y, por tanto, de las pasividades”, criticó.

El ministro también mencionó que en el documento se plantea “desarrollar un sistema de relaciones laborales que atienda los legítimos intereses de todas las partes y que favorezca la búsqueda de acuerdos como alternativa a la cultura del conflicto”. Señaló que los gobiernos del Frente Amplio han “atendido los intereses de todas las partes: si miramos las siete rondas de negociación de los Consejos de Salarios desde 2005 hasta ahora, hay entre 85% y 90% de acuerdo entre empresarios y trabajadores. En la ronda 2018-2019, casi 40% de los acuerdos fueron hechos por encima de los lineamientos del Poder Ejecutivo. Por tanto, esto de ‘atender los intereses de todas las partes’ nos genera dudas, nos genera riesgos”.