Es engañoso el posteo que indica el cierre de 138 empresas durante los gobiernos del Frente Amplio

Circula en redes sociales una lista de 138 empresas bajo el título: “Empresas cerradas en estos años del gobierno Frente Amplio”, o sea, entre 2005 y 2019. Dependiendo del momento en que se publicó, en cada posteo varía la cantidad de organizaciones citadas. La enumeración circula al menos desde 2017, siempre con la invitación a agregar otras empresas que hayan cerrado. Sumando la viralización de algunas de esas publicaciones, desde 2018 la lista se ha compartido más de 19.000 veces en Facebook. Pero su contenido es engañoso: de las 138 empresas mencionadas 66 están efectivamente cerradas; sobre 31 de ellas no fue posible acceder a información suficiente como para establecer que, en términos formales, están en cese total de actividades. Y, finalmente, 38 continúan abiertas.

Verificado recurrió a diversos registros públicos de cámaras empresariales, empresas exportadoras y certificados de la Dirección General Impositiva (DGI) para rastrear a las compañías. Se analizó, también, la actividad en redes sociales de cada organización, publicaciones en medios de prensa y se contactó, además, al teléfono y email corporativo -cuando se pudo- con el fin de identificar la situación actual de cada empresa citada en el posteo. Para este chequeo se consideró el lapso 2005-2019, casi los quince años de gobiernos del Frente Amplio (FA).

Empresas abiertas

De las 138 compañías que señala el posteo, hay 38 que figuran en actividad de acuerdo a la información disponible hasta el día de la publicación de este chequeo. Estas son: Ancap, Lifan, Chery, el Molino Carmelo, el call center Avanza, Prodhin, el Hotel Plaza Fuerte, Ladenix, Calpryca, Granitol, Megal y el diario La República. También Kentilux S.A. (que opera dos parques eólicos), el Laboratorio Federico Díaz (cuyos productos siguen a la venta) y la fábrica de ladrillos Deus.

Continúan instaladas en el país la estadounidense Sherwin Williams y la mexicana ProNatura. Así como Ecolat y la Industria Láctea Salteña S.A. (Indulacsa), que fueron compradas por Grupo Gloria y Parmalat Italia respectivamente, y Elbex, que fue adquirida por Sinteplast Uruguay.

Otros casos de empresas que figuran en la lista y siguen abiertas son los de Nordex (que incluso en octubre anunció un aumento de producción en su planta), el Colegio José Pedro Varela (que sí cerró el local de 18 de Julio y Beisso, dedicado exclusivamente a secundaria) y el Bar 10 (que cambió de nombre a “Pocitos 10”). Por otra parte, Cristalerías del Uruguay, Pili, Funsa y Olmos pasaron a ser cooperativas, la primera de ellas con el nombre Envidrio.

El Grupo Bimbo sigue instalado en Uruguay, comercializando tanto los productos de la marca Bimbo como los de Los Sorchantes y los chocolates Ricard (incluido el Ricardito), así como operando la planta de Plucky, también mencionadas en la publicación. Por su parte, la suiza Glencore sigue teniendo una oficina en Montevideo y una habilitación para exportar y el laboratorio Merial, que era francés, fue adquirido por Boehringer Ingelheim.

Además, la tienda de muebles Cesarco solo cerró uno de sus tres locales. En el caso del Banco República fueron cerradas varias sucursales, pero la estatal sigue abierta.

Otras empresas mencionadas pasaron dificultades en los últimos años, pero siguen abiertas. Es el caso de la Citrícola Salteña, del grupo Caputto, que arrastra problemas financieros y económicos desde 2012. También de Saman, que en abril envió a seguro de paro a trabajadores de plantas de Tacuarembó y Vergara, y Fleischmann, que en febrero cerró su planta de producción en Uruguay y empezó a importar. Por último, la curtiembre El Águila se convirtió en cooperativa en 2012 y atraviesa una situación económica difícil, pero sigue abierta.

Empresas cerradas

Verificado pudo confirmar que 66 de las empresas mencionadas efectivamente cerraron entre los años 2005 y 2019 mientras que, otras ocho, dejaron de funcionar en la década del 80 y 90.

Durante el mandato del Frente Amplio cerraron: La Spezia, Foto Martín, Pluna y su sucesora, Alas U, Raincoop, Paylana, Dancotex, Calagua, Schreiber Foods, Sandupay, Avícola Tennent, Fibratex, La Estada, Refrescos MIO y el call center Eurocen. También dejaron de funcionar los hoteles Lancaster, Austral, Mantra, Rambla Carmelo y Centro Carmelo, así como la empresa de calefones Collerati, la Joyería Costa (en Salto), Torino, Nibo Plast, GRD Multimarcas y Filaner. Están cerradas las textiles Hisud y Medea, Roig seguridad, la emergencia móvil de Pando EMME, la empresa de ómnibus local COOM, el Molino Nueva Palmira y Radio Maldonado.

Otros casos son los de la fábrica de papel Fanapel, el laboratorio Galia y la empresa de servicios portuarios Jasser (que fue inhabilitada por incumplimiento previamente), así como la compañía pesquera Fripur, Laja, Lactinor y Calvinor. También la imprenta Presur y la textil Tessamérica, que recibieron préstamos del Fondo de Desarrollo antes de cerrar sus puertas, Lanasur y la cooperativa de emergencia médica Unidad Cardio Respiratoria (UCAR Cooperativa), cuyos bienes fueron rematados en octubre de este año. Además, Tintex fue disuelta en 2015 como resultado de la aplicación de la ley 19.288, que obligaba a las sociedades anónimas a informar sobre sus titulares.

Por otra parte, también cerraron las sucursales en Uruguay de Fusion Models Agency, la juguetería española Imaginarium, la zapatería internacional Payless y la francesa Mr. Bricolage. Además, dejaron de operar en el país la argentina Agua Ivess y la planta de la empresa multinacional Colgate Palmolive.

Algunas empresas cerraron y fueron compradas por otras compañías, desapareciendo, entonces, su denominación. Es el caso de Tiempost (que fue comprada por Mirtrans), Urupanel (adquirida por Frutifor) y el Molino Dolores (que está en manos de los también molinos San José y Cañuelas). También el de CereOil, de Dolores, cuyas instalaciones fueron compradas por un empresario local, el de Soulpack, adquirida por la estadounidense Phoenix, y el de Plásticos Gepax, que llegó a un acuerdo con Sudy Lever para crear Ogimar.

Es similar el caso de Motociclo, que fue adquirido a principios de año por el Grupo Ta-Ta, que también compró el derecho de usar su marca, por lo que no se sabe si ésta seguirá existiendo.

Antes de la llegada del Frente Amplio al gobierno cerraron Avícolas Moro, Campomar, Sadil, Alpargatas, Hildu y PHUASA (Primera Hilandería Uruguaya de Algodón SA),cinco empresas textiles que según un informe del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, dejaron la actividad en las décadas de los 80 y 90 como consecuencia de la crisis del sector. Un caso similar puede ser el de la empresa identificada como “Soulas”, si es que hace referencia a la fábrica Campomar & Soulas, cerrada en 1993.

Indicios pero no confirmaciones

De las 138 empresas citadas, hay 31 casos en los que la información disponible no es precisa -o es inexistente- lo que hace imposible verificar el estado formal de cada organización.

En primera instancia, con los nombres Green y Eco Art no ha sido posible identificar a ninguna empresa en particular. Tampoco se encontró información de que haya existido el “Bar 8 letras” en Sarandí 352 (al menos en Montevideo), ni de que la empresa argentina Ferrum haya estado instalada en Uruguay. También faltan datos recientes acerca de la empresa china Big Plastic, que hasta el año pasado estaba funcionando.

En otros casos similares, los nombres de las empresas no figuran en ningún registro y al buscar su nombre en Google se encuentra, únicamente, el contenido del posteo viral, lo que hace imposible incluso rastrear a la compañía por su RUT en DGI, para lo cual sería necesario disponer del número de 12 dígitos o del nombre de la razón social de la empresa. Este ha sido el caso de Kegenol, Hanka, CUD Ubuntu, Gatona calzados, Grupo XXI, Sloba, Inasur y Curtiembre Laisa y Marti, así como “Molinos interdepartamentales”, que puede referirse también a los molinos que sí cerraron en varios departamentos.

Tampoco está claro a qué se refiere el nombre Kebenoll. La única empresa con nombre similar que cerró es Kevenoll S.A., una fábrica de capitales malayos que operaba en Suárez y exportaba guantes de latex a Malasia, pero dejó de hacerlo el año pasado. Según información disponible hasta el momento, no hay ninguna compañía que con el nombre “La Suiza”. Lo más similar que aparece es la Mueblería Suiza, en Paysandú, que continúa abierta. En cuanto a “Kayser”, una empresa que está abierta con ese nombre de fantasía está habilitada para la importación de calzado.

En tercer lugar, si bien el rastreo de 15 empresas arroja que existieron, no disponen de página web, o ésta no está actualizada. Tampoco tienen registrada en los últimos meses actividad comercial o digital, para poder garantizar que, efectivamente, están operativas o cerraron. Verificado no logró comunicarse con ellas por teléfono ni por correo electrónico. Todos estos elementos son indicios de que pueden estar cerradas, pero no hay elementos formales que den garantía de ello. Esta es la situación de las imprentas Gama Graf, El Eco y El Litoral, la Calera Carape, Elinord, Montajes y Metalúrgica de Salto. También de Postres Tuvi (cuyos productos ya no están en las grandes superficies), Twins, Exlan, Sigmaplast Uruguay, Crapuchetti, Madera Cabana, Anzatex, Abel Cis SRL y la Compañía de Instalaciones Telefónicas y Eléctricas S.A. (CITESA).

Este artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.

Este chequeo se produjo con la colaboración de AFP Uruguay

