Feministas autoconvocadas se movilizaron en repudio a dichos de diputado electo de Cabildo Abierto sobre el aborto

“Si te gustó, bancátela”, contestó el diputado electo de Cabildo Abierto (CA), Martín Sodano, cuando en una entrevista con el semanario Búsqueda le preguntaron cuál era su posición sobre el aborto. “Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela. No le puede ganar la desesperación a la irresponsabilidad. Hoy lo que pasa es que hay mucha libertad, cualquiera hace lo que quiere y después dicen: ‘Vení, sacamelo, total, no pasa nada’. Para algunas mujeres es como una canilla libre”, agregó Sodano, y la reacción de feministas, organizaciones sociales y dirigentes políticas no tardó en llegar en las primeras horas del jueves, cuando la nota fue publicada.

El descontento derivó en una convocatoria a movilizarse de forma pacífica en la tarde de este martes, en una marcha que circuló por la avenida 18 de Julio desde la plaza Libertad hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo. Fue una actividad de feministas autoconvocadas de todos los departamentos del país, sin distinción de organizaciones o colectivos. El único pedido era llevar un distintivo de color naranja –emblema de la campaña por el aborto legal en Uruguay–. La consigna fue la respuesta directa a las declaraciones de Sodano: “Bancátela vos”.

Esa expresión era la que un grupo de mujeres pintaba temprano en chalecos naranjas a unos metros de la Suprema Corte de Justicia. “Muchos dirigentes se manifestaron en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y dijeron cosas absolutamente ofensivas, machistas y misóginas, como por ejemplo ‘si te gustó, bancátela’”, explicó una de ellas a la diaria. “Lo que nosotras decimos es que se la banquen ellos. Nosotras tenemos nuestros derechos conquistados y estamos acá para quedarnos. Vamos a seguir eligiendo la maternidad o vamos a elegir no ser madres. Tenemos nuestra libertad para gozar y usar nuestros cuerpos para lo que queramos”, aseguró. La joven dijo que en principio la marcha iba a terminar en la sede de CA, pero las convocantes abandonaron la idea por “miedo a la reacción que podía tener la gente que estuviera adentro del edificio”. La sede del partido estuvo vallada desde la mañana y también fue cerrada la calle, según pudo constatar la diaria.

Cerca de las 18.30, la plaza estaba colmada de mujeres de todas las edades –en su mayoría menores de 30 años– con pañuelos, vinchas, remeras y carteles naranjas. Muchas sacudían las manos de cartón naranjas con la inscripción “Aborto legal en Uruguay” que también fueron agitadas en 2012, cuando se debatía la ley de aborto en el Parlamento. Un rato antes de iniciar la marcha, leyeron de manera colectiva la proclama, que empezó con un anuncio contundente: “No nos vamos a quedar calladas”. Después recordaron las declaraciones de Sodano: “¿Bancar qué? ¿La maternidad como castigo del orgasmo? ¿La gestación no deseada como castigo por tener sexo?”, cuestionaron. Y enumeraron todas las cosas que ellas “no bancan”, como “más de 35 femicidios por año”, los abusos sexuales intrafamiliares, “que cada 17 minutos se realice una denuncia por violencia basada en género” o “el techo de cristal”. Agregaron: “A los conservadores, neoliberales, misóginos, racistas, clasistas, miliqueros, LGBT fóbicos les decimos: bancátela vos [...] Sobre nuestros derechos conquistados no pasarán”.

Una de las manifestantes aseguró que el reclamo cobra especial relevancia cuando quedan menos de dos semanas para las elecciones nacionales. “Esto es a partir de las declaraciones expresadas por CA, pero en realidad son parlamentarios electos que van a estar tomando decisiones sobre las leyes, los decretos y las normativas que van a regir nuestras vidas y nuestros cuerpos. Estas declaraciones son ofensivas y misóginas y constituyen un discurso de odio, y me parece que no reconocerlo y simplemente proclamar que ‘cada uno tiene su ideología’ es ingenuo, porque estamos hablando de personas que van a tomar decisiones sobre nuestras vidas”, dijo a la diaria. “Estamos acá para decir que sí importa y que vamos a defender nuestros derechos. No queremos que piensen que cada comentario que hagan va a quedar impune”.

Una vez que las decenas de mujeres llegaron a la Intendencia de Montevideo, se leyó una vez más la proclama, y entre cantos, las manifestantes posaron para una foto colectiva en las escalinatas. Abrazadas, unas gritaban “Sodano” y las otras respondían: “Bancátela vos”.