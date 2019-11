Graciela Villar señaló que la campaña “voto a voto” del FA genera “un efecto dominó”

Enlazados por un mate que iba pasando de mano en mano, un grupo de vecinos conversaba en la puerta del comité de base 24 de Agosto del Frente Amplio (FA), frente a la terminal de ómnibus Santa Catalina. Eran las 16.00 y estaba previsto que la fórmula oficialista llegara 30 minutos después, en el marco de la campaña “voto a voto”, que lanzó la fuerza política hacia la segunda vuelta del 24 de noviembre. Ayer, Daniel Martínez y Graciela Villar recorrieron zonas del oeste de Montevideo, primero Santa Catalina y luego Paso de la Arena. La fórmula comenzará a recorrer el interior del país este fin de semana, y en Colonia y San José se reunirá con dirigentes del Partido Colorado.

A las 16.30 todavía no habían llegado, pero sí lo había hecho la vicepresidenta, Lucía Topolansky. A su llegada le siguió una danza de fotos, firmas, saludos y abrazos. Le ofrecieron ocupar un asiento y aceptó agradecida. Una vecina le dijo: “Nos faltó Pepe otra vez”, en referencia al ex presidente José Mujica, y Topolansky respondió que el ex presidente “está para otras cosas” y se encargará de recorrer el interior del país y de conversar con productores, porque “tiene llegada en el interior”.

La concentración en la terminal se superpuso con la llegada constante de ómnibus, que no modificaron su ruta. Una mujer sentada a la derecha de la vicepresidenta se molestó con los choferes y los calificó de “derechistas”. Ante el comentario, la vicepresidenta reconoció que era molesto, pero “tenemos que negociar con lo que venga”, dijo, y agregó: “Así que mejor ni calificarlos”. En la recorrida por Santa Catalina también estuvieron presentes la diputada Cristina Lustemberg, eventual ministra de Desarrollo Social en un nuevo gobierno del FA, la elegida para ocupar la cartera de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Lucía Etcheverry, y los diputados Carlos Varela y Claudia Hugo.

Cinco minutos antes de las 17.00 llegaron Martínez y Villar, y la bandada se lanzó a su encuentro. Foto va, foto viene, firmas de banderas acá y allá, saludos para todos lados, y abrazos también. Así pasaron algunos minutos, acompañados con el cántico “Se siente, se siente, Martínez presidente”. “Venimos a hablar con la gente blanca y colorada”, dijo Martínez cuando los pedidos de fotos no cesaban y se largó a caminar junto a Villar. La gente los siguió.

En el camino, varias personas los detenían para sacarse fotos o simplemente saludarlos e intercambiar algunas palabras. Martínez y Villar también hicieron algunas paradas en comercios. De la mayoría recibían elogios y muestras de agradecimiento. Varios vecinos destacaron, en diálogo con la diaria, que bajo los gobiernos del FA hubo cambios en el barrio: el presaneamiento en la playa que la habilitará como zona de baño a partir de este verano, la policlínica municipal, la construcción de una UTU, una escuela y jardín de tiempo completo, un CAIF, entre otros.

De todas formas, no faltaron los reclamos. Al finalizar la recorrida, Villar dijo a la diaria que “de las preocupaciones generales [de la gente], sobre todo de los comerciantes, es el tema de la seguridad [y el trabajo]”. “Son los dos temas que la gente plantea, pero esta es una zona que ha mejorado mucho, en un proceso de más de 40 años”, resaltó. “No es un asentamiento común, [las personas] tienen un perfil muy específico de trabajadores comprometidos”, dijo, y aseguró que los vecinos reconocen esos avances.

Efecto dominó

Con respecto a la campaña “voto a voto”, Villar dijo que es “muy buena para que la gente nos vea y para que los frenteamplistas sientan el ánimo de salir a convencer a otros vecinos”. “Lo que estamos haciendo repercute en forma de efecto dominó”: desde los dirigentes se extienda el entusiasmo a los vecinos que los acompañan en las recorridas, y estos lo extiendan, a su vez, a otros vecinos, porque “ellos, que se conocen, son los que tienen que conversar”.

La ex edila manifestó que el trato con los votantes de otros partidos se hace “de la misma forma que hablamos con un frenteamplista”: “Diciéndoles que estamos, pidiéndoles disculpas cuando nos plantean una situación y asumiendo el compromiso de resolver esos aspectos que nos plantean”.

La primera encuesta de la consultora Equipos de intención de voto en el balotaje determina que el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, recibiría 47% de los votos y Martínez 42%; Villar dijo al respecto que “es la primera foto” y agregó que “esto recién empezó”. Además, sostuvo que los pronósticos demuestran “que no hubo una migración como se pensaba de todos los partidos políticos en respaldo a Lacalle”. “Nosotros tenemos entusiasmo, vamos por el segundo round”, manifestó.

El “regalito” de Mujica

En la recorrida, la fórmula se detuvo a saludar a Jorge Zabalza, ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional y vecino del barrio. En diálogo con la prensa, Zabalza destacó algunos avances en la zona, pero criticó “el regalito que nos hizo el Pepe [Mujica]”, con relación a la frustrada regasificadora: “Yo todas las mañanas me levanto y lo primero que veo es la regasificadora [...] 150 millones de dólares que están debajo del agua”, señaló, y agregó que eso “tiene que hacer pensar”. El ex tupamaro dijo que, al hacerle este planteo a Martínez, el candidato le respondió: “Qué macana, ¿no?”.