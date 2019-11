Guido Manini Ríos aseguró que no será parte del gabinete

En la noche del domingo la ajustada diferencia de votos entre las fórmulas presidenciales Daniel Martínez-Graciela Villar (Frente Amplio) y Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón (Partido Nacional, PN) no permitió anunciar el ganador de la elección presidencial. La Corte Electoral (CE) empezó este martes el escrutinio de los votos observados, que permitirá anunciar oficialmente la fórmula ganadora. No obstante, en paralelo, el candidato del PN, que lleva ventaja respecto de su competidor, comenzó una intensa serie de reuniones en la sede de su sector, Todos, para definir la integración de su gabinete ministerial y otros cargos de confianza en empresas públicas y organismos estatales en un eventual gobierno de coalición.

Algunos cargos fueron reservados por Lacalle Pou durante la campaña electoral hacia las elecciones nacionales de octubre: la economista Azucena Arbeleche estará al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); el director del liceo Los Pinos, Pablo Bartol, será el titular del Ministerio de Desarrollo Social; el asesor en educación Pablo da Silveira será el ministro de Educación y Cultura. Luego, el candidato se mantuvo fiel a su promesa de no hacer más anuncios. Este martes la dirigencia del PN confirmó que el líder de Todos hará una presentación pública formal de la nómina de ministros luego de que la CE se pronuncie y cuando el equipo esté completo, en las próximas semanas.

Oficialmente, el comando de Lacalle Pou ha dejado en claro que los nombres de los integrantes de un eventual gabinete aún no están confirmados y que se están dirimiendo en la interna nacionalista y de los partidos que integran la coalición multicolor. De todas formas, comenzaron a circular con fuerza algunos nombres. Por ejemplo, para ocupar la Prosecretaría de Presidencia el nombre que se maneja es el del abogado Rodrigo Ferrés, confirmaron fuentes del PN a la diaria, mientras que la Secretaría de Presidencia sería ocupada por el senador nacionalista Álvaro Delgado, uno de los dirigentes más cercanos a Lacalle Pou. No obstante, Delgado también se maneja como una opción para el Ministerio de Industria, Energía y Minería. En otro orden, el senador Luis Alberto Heber es la principal opción para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Ministerio del Interior sería ocupado por el senador Jorge Larrañaga, a quien acompañaría el asesor en seguridad de Lacalle Pou y ex comisionado penitenciario parlamentario Álvaro Garcé como subsecretario.

La fórmula del Partido Colorado, Ernesto Talvi y Robert Silva, tendrá un lugar en el Poder Ejecutivo en un eventual futuro gobierno de coalición. En el caso del ex candidato a presidente, fuentes de su sector, Ciudadanos, confirmaron que aceptará asumir como canciller si se le ofrece ese cargo, aunque Talvi aún no se ha manifestado al respecto. El subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores sería un diplomático de destacada trayectoria, según supo la diaria. En tanto, Silva presidirá el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, según informó VTV Noticias y confirmó la diaria. Ciudadanos también se quedará con la titularidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que ocupará el ex presidente de la Federación Rural Carlos María Uriarte.

Además, Batllistas, el sector liderado por Julio María Sanguinetti, tiene la mira en un ministerio de peso, que podría ser el de Industria, Energía y Minería (dependerá de qué papel tenga Delgado) o el de Trabajo y Seguridad Social. Para este miércoles a las 15.00 está prevista una reunión entre Lacalle Pou, Talvi y Sanguinetti, en la que se abordará parte de la composición del gabinete. Otra designación que parece estar definida es la de quien estará al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Según pudo saber la diaria, Arbeleche solicitó que se designe al colorado Isaac Alfie, titular del MEF cuando Arbeleche entró a trabajar en esa cartera.

El candidato del PN buscará que los subsecretarios sean de distintos partidos que los ministros, con dos excepciones: el Ministerio del Interior, en el que estarán Larrañaga y Garcé; y la cancillería, en la que Talvi compartirá la conducción con un diplomático de confianza.

Cabildo Abierto no definió

En la tarde de este martes, Lacalle Pou mantuvo su primera reunión con uno de los líderes de los partidos de la “coalición multicolor”, el ex candidato de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos. En el transcurso de la reunión se sumó Delgado. Luego, Manini Ríos habló con la prensa y descartó que hubieran abordado “nombres y cargos [ministeriales]”. “Conversamos con el presidente electo sobre temas generales, se tocó la participación de CA en un futuro gobierno, pero sin nada concreto, simplemente líneas generales”, dijo. El ex comandante en jefe del Ejército descartó también que se hubiera hablado de “proporciones” de cargos para CA en el gabinete en relación con los votos obtenidos en la elección nacional. “Seguramente CA va a tener su participación en base a la gente con capacidad de participar en los cargos. Eso es lo fundamental: gente apropiada para el cargo que se le asigne. No es un tema de números; yo no puedo pedir diez si tengo cinco”, expresó el senador electo.

Sobre la información publicada este martes por El País, que informó que dirigentes de CA estarían al frente de los ministerios de Salud Pública y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, dijo: “Son trascendidos de prensa, pero no hay nada real en eso. No hemos hablado de en qué va a ser nuestra participación”.

Cuando se le preguntó si será ministro respondió: “Lo he dicho una y otra vez: no voy a ser ministro y me mantengo en eso. Soy senador electo, la gente me eligió para eso y quiero ser senador”. Asimismo, sostuvo que no hizo ninguna propuesta a Lacalle Pou y que no recibió ninguna de su parte. No obstante, reconoció que personalmente tiene “preferencia” por algunas carteras ministeriales, pero no las especificó, y agregó que también tiene nombres en mente de dirigentes de su partido para ocupar los cargos que sean asignados: “CA ha tenido más de un centenar de asesores capacitados en todas las áreas para cumplir en buena forma con las funciones que se le asignen”.