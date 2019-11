Guido Manini Ríos: “No puede haber 40% de uruguayos a los que no les importe la realidad en seguridad que estamos viviendo”

“Qué lindo es sentir el viento / que sopla en todos lados, / nos empuja hacia adelante, / hacia el tiempo ciudadano”. El jingle del sector de Ernesto Talvi (Ciudadanos), el ex candidato del Partido Colorado (PC), sonaba a todo trapo en el local de Cabildo Abierto (CA) ubicado en General Flores y Tobas, lo que demuestra, acorde por acorde, que la coalición “multicolor” marcha con todo. El lugar era una de las sedes de la lista 11820, liderada por la diputada electa Elsa Capillera. La vereda estaba abarrotada de gente esperando por el cabeza de su partido, el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, que pasadas las 20.00 llegó, se sacó fotos con casi todos e incluso grabó un video saludando a un tal Lucas.

Manini se paró en una silla y, a voz pelada, destacó que “nadie puede ignorar” la presencia de su partido, no sólo por la cantidad de legisladores que tendrá en el próximo período parlamentario, sino también por la “importancia que tienen esos legisladores en el escenario político” que se abrirá a partir de 2020. Subrayó que CA “se debe a su gente, al esfuerzo desinteresado de tantos”, a aquellos que aportaron “su casa, su garaje, su auto, su moto”; en definitiva, “un pequeño esfuerzo” que lo diferencia de los demás partidos en que “mientras que otros ponían plata”, en CA ponían “espíritu de militancia”. “Ahora se abre una etapa diferente, que debemos mirar a largo plazo. Vamos a comenzar el trabajo de armar la estructura necesaria para que CA tenga la fortaleza para ser una opción real dentro de cinco años en la política de nuestro país”, subrayó. Agregó que el partido recién esta “en el principio del camino, que va a ser largo”, pero empezaron “de la mejor forma”.

Manini insistió en que en CA son artiguistas y que lo primero que eso significa es “interpretar lo que siente la gente”. “Eso queremos ser nosotros ahora, interpretar lo que el pueblo oriental quiere. Hemos recorrido el país varias veces desde el mes de abril hasta ahora, y hemos hablado con la gente, y hemos percibido que nuestra gente quiere cambios en la conducción política”, sostuvo. Dijo que por eso apoya al candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, ya que Daniel Martínez, del Frente Amplio (FA), significa “seguir con las mismas políticas que se vienen aplicando en Uruguay en los últimos 15 años”, y la muestra de eso es que sus asesores y futuros ministros, en caso de ganar, son “el mismo elenco”.

“El miércoles anunciaron al ministro de Economía del gobierno de Martínez, Mario Bergara, alguien que está desde el inicio en los gobiernos del FA. Es clarísimo que no va a haber un cambio sustantivo en la economía. Es claro que con el gobierno de Martínez vamos a seguir asistiendo al derrumbe del país del trabajo, del país productivo y al cierre de los pequeños comerciantes, de empresas y de fábricas, que van a dejar de dar empleo”, afirmó. Agregó que el documento que firmaron los partidos de la coalición, tiene, “a grandes rasgos”, muchas medidas y propuestas que “se pueden compatibilizar” con las de CA. “Ese documento refleja, en buena medida, lo que CA quiere, sobre todo en las tres prioridades que habíamos marcado nosotros: país productivo, lucha contra la corrupción y seguridad”, sostuvo.

Por último, dijo que hay que hablarles “a los cabildantes” para convencerlos de que elijan a Lacalle en el balotaje, pero también a los que votaron al FA. “Estoy convencido de que no puede haber 40% de uruguayos a los que no les importe la realidad en seguridad que estamos viviendo. No puede haber 40% de uruguayos a los que no les importe que la economía siga la marcha que está siguiendo ahora, que Uruguay sea el país más caro de la región, que cada día haya menos empleo. No puede haber 40% de uruguayos a los que eso no les importe. Tenemos que hablarles a los uruguayos que están en ese 40%”, insistió.