Guido Manini Ríos no vio “ningún ánimo ofensivo” en las declaraciones de su diputado electo Martín Sodano

Martín Sodano, diputado electo por Cabildo Abierto (CA), fue entrevistado por Búsqueda y dio declaraciones que armaron revuelo. Consultado por su posición sobre el aborto, dijo que está “en contra del aborto porque sí, de abortar por abortar”, y agregó: “A ver, si te gustó, bancátela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela. No le puede ganar la desesperación a la irresponsabilidad. Hoy lo que pasa es que hay mucha libertad, cualquiera hace lo que quiere y después dicen: ‘Vení, sacámelo, total, no pasa nada’. Para algunas mujeres es como una canilla libre”.

Ante esto, el ginecólogo Leonel Briozzo, ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública durante el gobierno de José Mujica, dijo en rueda de prensa que Uruguay es el país con la “menor mortalidad materna de toda América”, y tiene una “tasa de aborto muy baja”. Además, remarcó que tomó con “estupor” las declaraciones de Sodano. “No me preocupa tanto la ignorancia, porque cuando uno es ignorante, con un poco de conocimiento, la ignorancia puede pasar, pero la crueldad con la que habla de situaciones que evidentemente desconoce me dio una profunda repugnancia”, sentenció.

En tanto, el colectivo LGBT Ovejas Negras emitió un comunicado cuestionando este tipo de declaraciones. “Observamos con preocupación cómo ciertos referentes políticos se han expresado con claros discursos de odio, proponiendo desmantelar conquistas que nuestros movimientos sociales han alcanzado con el amplio apoyo de la sociedad uruguaya”, sostuvo el colectivo, que advierte que “están en riesgo” los avances que se forjaron para “ampliar y legitimar nuestra dignidad”: “Es por eso por lo que venimos a plantear que en noviembre nuestro voto no acompañará a los discursos y las propuestas antiderechos”, sostuvo el grupo, recordando la alianza de CA con el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou.

En tanto, el propio candidato nacionalista se desmarcó de estos dichos y dijo durante una rueda de prensa en Paysandú que su “óptica” es la que está acordada en el documento “Compromiso por el país”, de los partidos que pretenden conformar una nueva coalición de gobierno. “Todo el mundo tiene derecho a expresarse, respetando y tolerando la vida de los demás. No es el camino que estos partidos adoptamos. Sin perjuicio de eso tiene la libertad, aunque discrepemos”, sostuvo. Si bien recordó que está en contra de la ley que legalizó el aborto, reiteró que no está dispuesto a derogarla, y dijo que buscaría “otros mecanismos para que no se produzcan abortos en el país”.

Por otra parte, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, que también integra la coalición encabezada por Lacalle Pou, dijo a Montevideo Portal que los dichos de Sodano le parecen “una barbaridad” y señaló que “obviamente eso no está en el programa” que firmaron los partidos que integran la coalición, “o sea que va por cuenta y riesgo de él”.

“Mecánico, no político”

A todo esto, este jueves de tarde Manini asistió a un acto en Montevideo que justo era en un local de la lista de Sodano, en las calles Colonia y Roxlo. Consultado por la prensa sobre las declaraciones del diputado electo, el ex candidato dijo que “CA es un lugar de encuentro de gente que viene de distintas tiendas, con sus ideas y opiniones” y “por suerte” no son “dogmáticos” y no “obligan” a nadie a tener “un pensamiento único”. “Lo que importa es el programa de CA, que fue el que se presentó en agosto, y ahora el “Compromiso por el país” que hemos firmado. Eso es lo que vale, y no las opiniones personales de ninguno de los integrantes de CA”, subrayó Manini. Agregó que puede “compartir o no algunas cosas que dijo” Sodano, pero eso no es lo que “importa” sino “lo que está escrito”. “Hemos dicho claramente que no se va a ir contra derechos adquiridos, y en este compromiso que hemos firmado hablamos de no cambiar la legislación vigente. Así que no deja de ser una opinión personal de un integrante más de CA”, enfatizó. Respecto de si las expresiones del diputado electo fueron denigrantes hacia las mujeres, contestó que “no” y que no les ve “ningún ánimo ofensivo”.

Finalmente, Sodano dijo en rueda de prensa que el titular de la entrevista de Búsqueda está “fuera de contexto”, ya que la nota fue “muy amplia” y toca “algunos puntos sobre la ley”. Agregó que “cuando una respuesta está clara, es simplemente leerla y no quedarse con el título”. Subrayó que no está “en contra del aborto”, ya que “es una herramienta importantísima para los ciudadanos”, pero “de la manera que se utiliza se va a trabajar más adelante”. También argumentó por qué expresó la frase “si te gusta, bancátela”: “Yo soy mecánico, no político, me estoy haciendo político ahora. En una arenga, cuando todavía no estás acostumbrado, alguna frase se te puede escapar. Es como hablar en un asado. Me expresé mal. La definición del contexto de la palabra es lo mismo: la responsabilidad hay que ejercerla”.