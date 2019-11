Guido Manini Ríos: si gana el FA habrá “2.000 uruguayos asesinados” en cinco años

El ex candidato de Cabildo Abierto (CA) y senador electo Guido Manini Ríos realizó un acto este lunes de tarde en el gimnasio Olimpic Atenas de Minas, en el departamento de Lavalleja. Al inicio repitió lo que viene diciendo en todos los lugares: que CA nació hace siete meses y que “ya es un actor principal en el escenario político”.

Manini Ríos insistió con que les quisieron poner etiquetas de “todo tipo”: desde “la extrema derecha hasta la izquierda”, pero no son “ni una cosa ni la otra”, ya que se autodefinen como “artiguistas”, que significa “interpretar el sentimiento de los uruguayos”. Agregó que la gente está “harta” de ver que “el empleo se deteriora”, se pierden puestos de trabajo y los números no “dan”. “Y a su vez, ven cómo se les pone una alfombra roja a empresas multinacionales. La gente no quiere ver más cómo cierran, un día sí y otro también, un comercio, una fábrica o una empresa”, aseguró. Sostuvo que Uruguay es “el país más caro de la región”, y por eso hay empresas que podrían instalarse acá pero “optan por ir a Paraguay o a otro lado porque tienen menos costos”. Señaló que, por lo tanto, “Uruguay quiere un cambo” y por ese motivo, “interpretando lo que la gente siente”, el 27 de octubre, ni bien se supieron los resultados, anunció su apoyo al candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.

Manini Ríos subrayó que ahora, a menos de dos semanas para el balotaje, “es fundamental” que todos los militantes de CA les hablen a los uruguayos y les hagan llegar el mensaje de la “necesidad del cambio”. “Al 61% que el 27 de octubre votó por el cambio hay que hablarle para que el 24 de noviembre ratifique ese voto y no se deje confundir por los mensajes que están surgiendo en estos días, de un gobierno que siente que se va, que se pone nervioso y que cada día que puede ensucia la cancha en base a tergiversaciones, mentiras e infundir miedo”, sostuvo. Agregó que cuando “aparecen altos funcionarios del gobierno amenazando con una revuelta popular” si el Frente Amplio (FA) pierde la elección, en realidad, “desconocen a los uruguayos” y, en vez de “asustarlos”, les dan “valor para seguir adelante”.

Por último, insistió con que también tienen que hablar con el 39% que votó al FA. “Hay que hablarles y preguntarles si no les preocupan los 400 y pico de uruguayos asesinados y los 2.000 uruguayos que van a ser asesinados en cinco años de un gobierno frenteamplista más. ¿No te preocupan los miles de agredidos? ¿No te molesta vivir con el corazón en la boca sin saber si tu hijo, que fue a estudiar, a bailar o a trabajar, va a volver a casa? A esos hay que hablarles, porque tienen que entender que con el FA no hay cambio”, finalizó.