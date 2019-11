Intendencia de Florida no autorizó que el FA haga su cierre de campaña en el Teatro de Verano

La Intendencia de Florida resolvió no autorizar a que el Teatro de Verano de la ciudad de Florida sea utilizado por el Frente Amplio para su acto de cierre de campaña, previsto para este miércoles. La comuna se basó en una ordenanza, aprobada en 2009, que prohíbe la publicidad política en todos los “parques, plazas (incluyendo sus aceras perimetrales), zonas de camping, árboles del ornato público, puentes y calzadas”. Se especifica que tendrán que ser lugares libres de propaganda el Prado de la Piedra Alta y el Teatro de Verano, entre otros sitios.

Carlos Rodríguez, diputado del FA por ese departamento, explicó a la diaria que enviaron la solicitud a la comuna el viernes y les respondieron que no podían realizarlo allí debido a la citada ordenanza. A su entender, no obstante, el texto “en ningún momento habla de actos, sino de propaganda callejera o cartelería”. También denunció que hubo un “cambio sobre la marcha”. Explicó, dirigentes del Partido Nacional (PN) habían asegurado en varios medios de comunicación que su acto final iba a ser en la plaza Asamblea, e incluso cuando Rodríguez habló durante el fin de semana con el intendente Guillermo López (PN), él le dijo que la plaza estaba habilitada para hacer actos. Pero luego, cuando Rodríguez accedió a la resolución de la comuna, que fue publicada este lunes, vio que la plaza Asamblea tampoco estaba habilitada. “Me parece que fue cuestión a última hora”, sostuvo.

En tanto, López confirmó a la diaria que no autorizaron que el acto se lleve a cabo “sobre la plaza, sino que fuera en la vía pública”. Según explicó, el acto se hará en la calle Gallinal, que está al lado de la plaza Asamblea. “O sea, en realidad el acto no se va a hacer en la plaza, sino en la calle; en ese caso no se estaría incumpliendo”, explicó. López dijo que los asesores legales de la intendencia interpretan que los actos políticos son “propaganda”. “No cambia nada, porque la fiesta se va a hacer igual, en un lugar ubicado a 50 metros del previsto. Para nosotros sería mucho más fácil autorizarlo, pero para algo está la normativa”, dijo el intendente.

Rodríguez contó que el Movimiento de Participación Popular hizo dos actos antes de las elecciones nacionales en el Parque del Prado de Piedra Alta, que fueron autorizados por la intendencia, por lo que les sorprende que ahora se le niegue al FA hacer un acto en el Teatro de Verano. El intendente respondió que, en esas oportunidades, el sector presentó a los actos como “eventos culturales” y por eso se le dio la autorización. Tras la disposición de la comuna, el FA trasladó el lugar de su acto final a la avenida Zelmar Michelini, en la esquina con la calle Héctor Gutiérrez Ruiz.