Javier García: Guido Manini Ríos tiene “convicciones democráticas y republicanas” que “algunos dirigentes del FA” no tienen

El senador del Partido Nacional Javier García dijo el mediodía de este lunes en Informativo Carve que no tiene “ningún recelo” de firmar un documento con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, al que definió como una persona “con convicciones democráticas y republicanas”, algo que según él lo diferencia de algunos dirigentes del oficialismo.

“Los que no son de convicciones democráticas y republicanas son algunos dirigentes del Frente Amplio [FA] y sectores que defienden la dictadura de Venezuela. Con los que defienden la dictadura en Venezuela y la violación de los derechos humanos en Venezuela yo no firmaría ningún documento”, manifestó García.

En particular, García apuntó contra las declaraciones de la vicepresidenta, Lucía Topolansky, quien dijo hace unos días a la agencia Sputnik que las leyes de urgencia que impulsaría un eventual gobierno de Luis Lacalle Pou generarían una “movilización social enorme que podría producir inestabilidad” política.

“La senadora Topolansky no tiene una convicción democrática, y filosóficamente no cree en la Constitución y el Estado de derecho, y como no cree dice estas cosas”, sentenció García. El líder del Espacio 40 defendió la constitucionalidad de la ley de urgencia y recordó que el ex presidente José Mujica utilizó la herramienta durante su gobierno. “¿Cómo puede ser que diga que la Constitución es un factor de inestabilidad? Al revés, la Constitución es factor de estabilidad y de garantías”, cuestionó García, quien dijo que Topolansky defiende “la tesis” de que “lo político está encima de lo jurídico”.

Según el senador, la “desesperación” del FA tiene que ver con la pérdida del poder y también con “miedo por las auditorías”. “Cuando hablamos de las auditorías tiemblan, para algunos dirigentes del FA es como mencionar al diablo”, sentenció. También dijo que el FA tendría representación en el gobierno si el PN gana las elecciones, y en particular mencionó los servicios descentralizados. “No vamos a hacer lo mismo que hicieron con nosotros”, planteó.