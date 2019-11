Jorge Larrañaga no descartó ser el futuro ministro del Interior

A medida que avanza el escrutinio parcial de los votos observados de la Corte Electoral, aumenta la ventaja de Luis Lacalle Pou sobre Daniel Martínez que lo consagrará oficialmente, a fines de esta semana, como el próximo presidente. Bajo esas circunstancias el candidato del Partido Nacional (PN) intensificó este miércoles su ronda de conversaciones para delinear a los posibles integrantes de su nómina de ministros en un eventual futuro gobierno bajo su liderazgo.

En el correr del día Lacalle Pou se reunió con varios dirigentes nacionalistas, como el ex intendente de Florida, Carlos Enciso, el empresario Juan Sartori y los senadores Jorge Larrañaga, Javier García y Luis Alberto Heber. Estos tres últimos son algunos de los nombres que se perfilan para ocupar la titularidad de los ministerios de Interior, Defensa Nacional, y Transporte y Obras Públicas, respectivamente.

En diálogo con la prensa, Larrañaga dijo que hablaron de “todo lo que significa la preparación del gobierno” y señaló que “no se puede estar efectuando anuncios cuando todavía no tenemos el resultado final de la Corte Electoral”, que estima que se hará “en las próximas horas”. Consultado sobre si ocupará el cargo de ministro del Interior, dijo que no está “en condiciones de hacer declaraciones sobre qué posición va a tener” y aclaró que no se trata de un tema de gustos, sino de que “el de arriba –el presidente electo– tendrá que determinar la composición del equipo”. El senador dijo que el gabinete representará el “fuertísimo respaldo político” al gobierno de los cinco partidos que integran coalición. Además, manifestó que el eventual Poder Ejecutivo multicolor contará “con la participación de control de la oposición, en este caso el Frente Amplio”.

García habló con mayor firmeza sobre su futura participación como ministro. Consultado sobre si Lacalle Pou le ofreció la dirección del Ministerio de Defensa Nacional, dijo: “Hablamos de la organización del gobierno y, obviamente, todos estos temas estuvieron presentes, como se pueden imaginar”. De todas formas, señaló que el anuncio formal le corresponde al candidato nacionalista. En la misma línea que Larrañaga, comentó que ocupar ese cargo no depende de “gustos personales ni de pareceres de cada uno”, sino que “corresponden al funcionamiento de un gobierno”. Destacó, por otra parte, que es reconocido públicamente su vínculo con el tema de la defensa nacional.

Talvi no confirmó la cancillería

El candidato nacionalista continuó con las reuniones con dirigentes de otros partidos. Este miércoles se reunió con el ex candidato del Partido Colorado (PC) Ernesto Talvi y con el ex presidente Julio María Sanguinetti para comenzar a definir los ministerios que el líder nacionalista otorgará al PC. “Esta fue la primera conversación. Vamos a seguir hablando, esto es un proceso”, declaró Talvi a la prensa.

El líder del sector Ciudadanos dijo que durante la reunión no se estableció la cantidad de ministerios que le corresponderían a su partido y señaló que, aunque “hay una cifra indicativa, no hay nada grabado a fuego”. Reconoció que se plantearon “algunas preferencias” desde el PC, pero que “Lacalle [Pou] prefiere hacer un anuncio conjunto del gabinete cuando esté todo resuelto”.

Talvi no confirmó si el candidato nacionalista le ofreció ocupar el cargo de canciller, pero dijo al respecto: “Están las cosas arriba de la mesa”. No obstante, aclaró que su participación y cargo en el gabinete se decidirá en la interna del PC. Varios dirigentes de Ciudadanos ya se han manifestado conformes con la posibilidad de que Talvi ocupe la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. En tanto, confirmó que su compañero de fórmula, Robert Silva, presidirá el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública: “Parecería que sí”, sostuvo el dirigente colorado.

Por su parte, Sanguinetti, consultado sobre la confirmación de la participación del colorado Isaac Alfie al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dijo que se trata de “una figura que puede estar en cualquier lugar”, pero no adelantó si ocupará o no algún cargo en el equipo económico.

El saludo anunciado

Según pudo saber la diaria, en la tarde de este jueves se concretaría el saludo entre Daniel Martínez, acompañado por su compañera de fórmula, Graciela Villar, y Lacalle Pou en la sede de Todos. Martínez había anunciado en Twitter, un día después del balotaje, que una vez que la Corte Electoral anunciara los resultados y se confirmara a Lacalle Pou como el presidente electo, iría “personalmente a saludarlo”. En tanto, está previsto que el candidato del PN se reúna con el presidente, Tabaré Vázquez, para comenzar la transición de gobierno.