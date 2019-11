Junta Departamental de Colonia discute este viernes el juicio político a Carlos Moreira

La Junta Departamental de Colonia tendrá una sesión ordinaria este viernes a las 20.00 en la que los ediles del Frente Amplio (FA) pretenden aprobar el juicio político al intendente, Carlos Moreira, por desvío de la función pública, tras la viralización de los audios en los que decía que otorgaría pasantías a cambio de favores sexuales.

Desde el momento en que los audios se hicieron virales, una semana antes de las elecciones nacionales de octubre, hasta ahora, los ediles del FA convocaron nueve veces a sesiones extraordinarias, pero sus pares nacionalistas, que son mayoría en la Junta, dejaron a la Junta sin cuórum. El coordinador de bancada del FA, Daniel Almada, dijo a la diaria que el primer punto del orden es el juicio político, y que después se planteará la conformación de una comisión preinvestigadora. Almada estimó que el juicio será aprobado, porque necesita un tercio de los votos de la Junta, mientras que la investigadora no, porque requiere dos tercios. Según el artículo 296 de la Constitución, si el juicio se aprueba en la Junta debe pasar a la Cámara de Senadores, y para que el intendente sea separado de su cargo se tiene que contar con dos tercios de los votos de esa cámara.

El edil dijo además, sobre el caso de los audios, que hay cuatro jóvenes a los que se les renovó las pasantías siete veces sólo por estar relacionados con dirigentes del PN.

En tanto, el edil del PN y diputado electo Mario Colman aclaró que se trata de una sesión ordinaria que se había pactado antes del balotaje. “Cuando se pidieron las extraordinarias se les contestó [a los ediles] que ya estaba pactado el tratamiento. Se manejó como que nosotros no les dimos cuórum, pero la bancada del FA quiso tratarlo como un asunto de fácil resolución y con urgencia. Todos sabemos que un juicio político puede llevar meses”, aseguró. Colman también alegó que en la sesión no podrán defender al intendente, porque hay una denuncia en curso. “Está todo con secreto de presumario”, explicó, debido a que la edila que aparece en los audios denunció a Moreira por abuso de funciones y acoso sexual. “No podemos contestar ni decir si los audios están cortados y pegados, no se sabe ni siquiera la veracidad de las conversaciones, eso el FA no lo quiere entender. No quiere esperar que haya un pronunciamiento, por lo menos de la Fiscalía, que arrojaría luz a todos”.

Sobre la denuncia del FA ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), dijo: “Se llenan la boca diciendo que hicieron o van a hacer una denuncia en la Jutep cuando, si tuvieran conocimiento o estudiaran un poco más, podían ver que ya actuó de oficio y la fiscalía preceptivamente tiene que pedir su pronunciamiento”.

No obstante, el vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli, aseguró a la diaria que no se ha tratado el caso de Moreira en el organismo, ni tampoco el fiscal solicitó un informe. “La primera actuación que tenemos es la del lunes, la denuncia [de los ediles del FA]”, aseguró.