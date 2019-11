La Corte Electoral confirmó debate para el miércoles, que tendrá una modalidad “más dinámica”

La Corte Electoral emitirá este viernes una circular en la que confirmará el debate entre los candidatos Daniel Martínez (Frente Amplio) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, PN) el miércoles 13 de noviembre. Se tomó esa decisión tras una reunión de la comisión de ministros del cuerpo con representantes de los comandos de campaña de ambos candidatos, en la que no sólo se fijó la fecha –que ya había sido acordada por los equipos de ambos postulantes–, sino que también se resolvió cómo se financiará el debate y se definió la nómina de temas que se abordarán en él.

Las declaraciones que la ministra de la Corte Electoral (CE) Ana Lía Piñeyrúa hizo este jueves de mañana en una entrevista con el programa Así nos va, de Radio Carve, parecían alertar lo contrario. La ex diputada, una de las representantes del PN en la CE, dijo que no existía ninguna definición respecto del debate: ni fecha, ni hora, ni lugar. “Faltan todavía muchos puntos por resolver, y dudo que podamos llegar al miércoles que viene”, informó entonces la ministra, que agregó que el presupuesto “es uno de los problemas que enfrentamos, porque la ley se votó, pero no se pensó que todo eso tiene un costo”. “Sabemos que el debate que se hizo previo a la elección nacional tuvo un costo importante. Es una instancia bastante costosa y efectivamente la CE no cuenta con presupuesto para eso. Tiene su propio presupuesto para llevar adelante las elecciones y es bastante pequeño, con lo cual no tenemos forma de financiarlo”, aseguró.

Sin embargo, fuentes del encuentro aseguraron que el Poder Ejecutivo dotará a la CE de presupuesto para que pueda enfrentar los costos de la producción. “Se va a imputar al presupuesto de la elección”, especificó. En tanto, Televisión Nacional de Uruguay se encargará de la filmación, que será transmitida por cadena nacional, pero no en sus propios estudios, sino en uno que arrendará, a los efectos de cumplir con lo dispuesto en la normativa.

Este jueves también se definieron los temas que abordarán los candidatos en el debate, que comenzará a las 21.00 y podrá durar hasta dos horas: “economía”, “integración social y seguridad”, “desarrollo humano” y “visión país y rol del Estado” serán los cuatro ejes alrededor de los que intercambiarán los dos candidatos, que se enfrentarán por segunda vez. Además, según especificaron participantes del encuentro, la modalidad acordada por ambos equipos será “más dinámica” que la de la instancia del 1º de octubre, ya que habrá “más posibilidades de intercambio entre los candidatos”.

Respecto de la demora de la CE para confirmar el debate, las fuentes explicaron que no se pudo avanzar antes porque las proclamaciones se hicieron el martes, cuando terminó el escrutinio departamental. La CE es el organismo responsable de organizar y reglamentar el debate entre los candidatos que acceden al balotaje, tal como establece la ley aprobada en setiembre de este año, por iniciativa del diputado Fernando Amado, que fue electo por el Partido Colorado y ahora apoya a Martínez.