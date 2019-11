La principal diferencia entre los partidos de oposición está en el tema seguridad

A las 19.00 el equipo del Partido Nacional (PN) seguía trabajando en el documento con los puntos de acuerdo entre los partidos de oposición. El candidato nacionalista, Luis Lacalle Pou, informó a la prensa que se estaban contemplando los aportes del Partido Colorado (PC), de Cabildo Abierto (CA), del Partido de la Gente (PG) y del Partido Independiente (PI). “Lo que falta es armonizar lo que cada uno de los partidos ha colaborado”, dijo ayer el candidato.

Al cierre de esta edición, los principales reparos del PC y del PI eran sobre seguridad. Fuentes de ambos partidos aseguraron a la diaria que no estaban de acuerdo con la propuesta de incluir en el acuerdo la condena perpetua revisable para los delitos gravísimos. Este fue uno de los puntos incluidos en el plebiscito en temas de seguridad impulsado por el senador del PN Jorge Larrañaga, que fue rechazado el 27 de octubre. Tanto el PI como el PC consideran que la ciudadanía ya se expresó en contra.

Reuniones varias

Durante buena parte de la tarde de ayer los integrantes de la fórmula del PN, Lacalle Pou y Beatriz Argimón, se reunieron con representantes de varios partidos para terminar de cerrar el documento programático y para estrechar lazos con los partidos más chicos.

Los primeros en pasar por las oficinas de la sede de Todos, ubicada en en la calle Bulevar Artigas, fueron los integrantes del Partido Digital (PD). En la conferencia de prensa que el candidato del PN dio al final del día, dijo que sigue, desde antes de la formación del PD, al partido digital argentino. “La utilización de los medios electrónicos, de internet, para controlar en tiempo real es fundamental en la nueva democracia”, aseguró, y reiteró que uno de los planes de su gobierno es crear una Agencia de Valoración y Monitoreo de las políticas públicas, por medio de la cual los ciudadanos puedan hacer aportes directos. “Esto va a generar mejor eficiencia y más transparencia, vamos a saber exactamente dónde se destinan los rubros y con qué eficacia funciona el gobierno”, aseguró.

Los integrantes del PI, los diputados Iván Posada, Daniel Radío y Andrés Carrasco, llegaron a las 16.00 a la reunión con Argimón. A la salida del encuentro, el diputado electo, Posada, dijo a la diaria que “hubo una muy buena devolución por parte de la representación del PN”, de las propuestas de su partido, y aseguró que los aspectos que el PI consideraba inconvenientes “no van a estar presentes” en el acuerdo. Posada dijo que ayer iban a informar sobre la reunión a la Mesa Ejecutiva Nacional del PI para el “análisis de los puntos” al que arribaron.

El último en encontrarse con Lacalle Pou fue el diputado electo por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, quien llegó con un frasco de dulce de membrillo casero de regalo; a su vez el nacionalista le “vendió” una navaja con las iniciales del ecologista grabadas. Lacalle Pou explicó a la prensa que a cambio de la navaja le pidió diez pesos, pero Vega le dio 20, porque la costumbre popular dice que los cuchillos no se regalan.

“Tenemos sensibilidad ambiental, pero con distinta intensidad”, fue lo primero que aseguró el candidato sobre la reunión con Vega. “No somos tan intransigentes ni radicales, pero vamos en la misma sintonía, somos favorables a un desarrollo sustentable [...] hay que tener políticas de mitigación y tenemos que educar a las nuevas generaciones en ese sentido”, dijo.

El PERI no será uno de los partidos que firmará el acuerdo y Vega ya afirmó que votará en blanco en el balotaje del 24 de noviembre. Ayer, Lacalle Pou aseguró que es importante hablar con todos los partidos aunque no se pronuncien a su favor.

Sobre el encuentro, Vega contó a la prensa: “Lacalle me preguntó qué comisión integraría; yo no sabía que puedo integrar una e ir al resto, pero por lógica voy a Medio Ambiente, dice [Lacalle Pou] que me conviene porque va a haber un Ministerio de Medio Ambiente, según él”.

Con relación a las propuestas del PERI dijo que lo que le importa es la prohibición inmediata de todos los agroquímicos tóxicos. “Esa creo que me la van a votar, con eso sentiría un gusto realmente”. No obstante, Lacalle Pou aseguró que se puede trabajar en la sustitución de algunos productos a mediano y largo plazo, porque hay “que mirar la situación económica y productiva de los distintos ámbitos del país”. Dijo que no es bueno generalizar y por algo los productos “genéticamente modificados se estudian evento por evento”; “tenemos literatura abundante que habla de procesos que son más sanos y otros que no”.

Vega declaró que “de momento” le da lo mismo que gane Lacalle Pou o el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, “porque desde el punto de vista económico los dos proyectos se acercaron”. “Como político de raza que es Lacalle, viene buscando lo que voy a hacer en segunda vuelta desde hace tres años, casi”, comentó. Por otra parte, el ecologista aclaró que está trabajando con el diputado electo Eduardo Lust (CA) en un proyecto de ley contra la instalación de UPM 2, pero negó una asociación entre el PERI y CA.

Sobre las propuestas en seguridad, Vega dijo que su partido propuso la cadena perpetua en 2014, “antes que Larrañaga”, y resaltó que en el encuentro estuvo presente Álvaro Garcé, asesor del PN en seguridad. Vega declaró que Garcé “podría ser candidato al Ministerio del Interior”, si es que gana el PN, pero al ser consultado sobre esta posibilidad, el candidato nacionalista dijo: “Uno que está siendo cuidadoso en no dar nombres, y vino César y me tiró alguna directiva”.