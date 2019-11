Liliam Kechichian admite que existe incertidumbre sobre la próxima temporada turística, pero asegura que “se han hecho todos los deberes”

La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, dijo a la diaria que en la temporada 2019-2020 llegarán a los puertos de Montevideo y Punta del Este 202 cruceros, 60 más que en la temporada 2018-2019. “Después de algunos años de cierto estancamiento hubo un crecimiento, y este año tenemos barcos más grandes”, sostuvo la ministra.

La jerarca dijo que el Ministerio de Turismo está trabajando en la promoción del país desde octubre en los medios de la región, y además participó en la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires, que se hizo el 8 y el 9 del mes pasado. Entre otras medidas que la cartera utilizará para incentivar el turismo interno, dijo que se continuará con los beneficios tributarios para los residentes como la exoneración de nueve puntos de IVA con el pago con dinero electrónico, tarjetas de débito o crédito en restaurantes, bares, cantinas, confiterías y cafeterías, y en el alquiler de vehículos sin chofer. Además, sostuvo que se continuará con el paquete de 300 productos que mantendrán su precios en los supermercados.

Respecto del turismo externo, Kechichian dijo que hasta abril se mantendrá la devolución del IVA en servicios gastronómicos, catering y alquiler de vehículos a los no residentes; además de la devolución de 10,5% del precio del arrendamiento de inmuebles y el tax free en los pasos de frontera.

Sobre la situación en Argentina, dijo que a partir del “cepo” –en referencia a la restricción de la venta del dólar en ese país– la cartera está haciendo una fuerte campaña para informar que los turistas de ese país pueden pagar con tarjeta, por lo que “no se necesitan dólares para venir a Uruguay: los gastos se pueden cargar en pesos argentinos”. Además, aseguró que se están enfocando en el público chileno, paraguayo y brasileño.

“Uruguay acaba de ser destacado como uno de los diez destinos a visitar en 2020 por Lonely Planet, una publicación de turismo muy prestigiosa; esa fue una excelente promoción”, dijo.

La ministra prefirió no hacer pronósticos para la temporada que comenzará porque “con una situación tan volátil como la de Argentina no sería serio”. “Lo que puedo asegurar es que los actores públicos y privados hemos hecho todos los deberes”, expresó, y ejemplificó con que “hubo un esfuerzo de la hostelería de mantener los precios”. Además, destacó los menús turísticos que se ofrecen en Punta del Este, de entre 15 y 20 dólares. “Más allá de que diversificamos la procedencia de los visitantes, hasta octubre, de los 2.500.000 que ingresaron, 1.500.000 fueron argentinos; a pesar de las dificultades ellos tienen una altísima fidelidad”, dijo la ministra.

Canelones y Maldonado

Ximena Acosta, directora de Turismo de la Intendencia de Canelones (IC), dijo a la diaria que la comuna lanzará la temporada de verano el 6 de diciembre a las 19.00 en el Obelisco de Salinas.

Canelones recibe mucho turismo interno y este año la IC realizó promociones en otros departamentos, en especial en el litoral del país. Acosta dijo que les sorprendió la afluencia de visitantes el fin de semana del 15 y 16 (hubo feriados en Argentina y Brasil), principalmente por la presencia de argentinos.

Acosta recordó que los guardavidas ya bajaron a las playas canarias y que hay 78 casetas, en las que trabajarán 200 de estos funcionarios. “Próximamente se van a abrir los quioscos de playa, porque ya se hicieron las licitaciones. Hay puestos que todavía tienen sus permisos vigentes”, comentó. Agregó que se podrá bajar una aplicación para saber cuáles son las actividades y eventos en Canelones.

Por su parte, el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari, dijo a la diaria que también están apostando a Argentina, en especial a Buenos Aires, Rosario y Córdoba, para promover el departamento.

Sobre la situación de los vecinos dijo que no tiene dudas de que “van a estar con el bolsillo apretado, es obvio, ya que están atravesando una situación particular”. “Me niego a hacer futurología, mucho menos en esta situación tan anormal, pero no creo que pueda ser una temporada por debajo de la de 2018-2019; eso, para las expectativas que se tiene, no está del todo mal”, expresó.

En marzo de ese año el ministerio confirmó la baja de 30% en la cantidad de argentinos que llegaron a Uruguay entre enero y marzo, en comparación con igual período anterior. En enero de este año, según las cifras oficiales, llegaron 432.000 visitantes, con un gasto total de 354 millones de dólares.

Cianobacterias

Acosta dijo que la IC está vigilando de manera permanente la aparición de cianobacterias en las playas canarias, y dijo que la Dirección de Gestión Ambiental de la intendencia hace un trabajo continuo junto con la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. “Es un tema complejo que escapa a nosotros. Es algo bien variable, y a lo mejor en la mañana hay cianobacterias pero en la tarde no. Es complicado a la hora del monitoreo. Se va a dar la mayor difusión posible sobre el tema y si ocurre se va a colocar la bandera sanitaria, como ya se ha hecho el verano pasado”, dijo.

En tanto Alejandro Nario, director nacional de Medio Ambiente, dijo en declaraciones a Subrayado que durante todo el año se trabajó para evitar episodios tan masivos como el año pasado. “Es menos probable [un evento masivo] porque fue muy excepcional lo que pasó el año pasado”, expresó, debido a que hubo muchas lluvias seguidas de olas de calor.