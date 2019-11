Luis Lacalle Pou criticó a Daniel Martínez por decir que el programa del Frente Amplio “no mandata”

“El programa del Frente Amplio [FA] no mandata, hace propuestas, y el candidato es el que decide”, dijo Daniel Martínez el miércoles durante el debate, después de que el presidenciable nacionalista, Luis Lacalle Pou, lo cuestionó sobre un posible aumento de los impuestos, en el caso de que la fuerza de izquierda acceda al gobierno. Estas declaraciones están siendo usadas por el candidato del Partido Nacional (PN) estos últimos días de campaña de cara al balotaje. El viernes, en un acto en Durazno, Lacalle Pou le pidió a Martínez que se haga cargo del programa del FA: “Resulta que ahora es aceptable decir que el programa que escribió no se aplica; si escribiste un programa, hacete cargo”, dijo. Además, aseguró que en las bases programáticas del FA dice “a texto expreso que van a aumentar los impuestos”, pero cuando se escucha al candidato del gobierno, “depende del día, me dice que no o que sí”. Como en otras oportunidades, el nacionalista dijo que la ciudadanía no resiste más impuestos y que es la hora de que el Estado reduzca gastos.

El sábado, en un acto en la plaza Artigas de Salto, Lacalle Pou aseguró que “una mentira a 20 días de una elección y a ocho días sigue siendo la misma mentira”. “No se puede engañar a la gente, hay que decirle la verdad”, agregó, según reseña Diario Cambio. “¿Qué confianza se puede tener en un presidente de la República que ve para dónde viene el viento y cambia de opinión? Si hay un compromiso para el país, es mi compromiso para el gobierno. No lo vamos a cambiar”, aseguró.

Sobre la primera vuelta de las elecciones, Lacalle Pou opinó que la ciudadanía fue “sabia”, porque decidió no darle mayoría parlamentaria a ningún partido, pero destacó que, gracias al acuerdo firmado por los partidos de la oposición, el PN tendrá gobernabilidad si gana el 24 de noviembre. “Somos muchos, somos distintos y somos diversos”, dijo el viernes en Trinidad, y agregó: “El cambio que queremos es mucho más profundo que un cambio de gobierno”.

Sobe el documento programático firmado por el PN, el Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, aseguró que es “difícilmente mejorable”, porque es “de todos”. “Estoy convencido de que los cinco partidos vamos a cumplir con lo que les dijimos a los uruguayos”, afirmó.

Lacalle Pou dijo que el 27 de octubre “pasó algo único”: los uruguayos “empezaron a incomodar al gobierno en las urnas. Una gran mayoría de hombres y mujeres dijo que quiere empezar un cambio, porque están insatisfechos, mal, y quieren estar mejor mediante un cambio en el país”, expresó. Además, sostuvo que la coalición no es electoral, sino para gobernar “cinco años juntos: ese es el desafío”.

En varias intervenciones hizo referencia a lo que hará el 25 de noviembre si gana el balotaje: va a dejar descansar a su equipo hasta las 15.00, y después irán a la Torre Ejecutiva para iniciar la transición de gobierno. Espera que el presidente saliente, Tabaré Vázquez, abra toda la información del Estado y diga cómo deja el país, porque “si hay algo que está claro es que el gobierno que viene no puede iniciar si no hacen auditorías en cada rincón del Estado para decirle a Uruguay cómo está y qué hicieron los gobernantes con sus recursos, en qué se gastó bien, más o menos, en qué se gastó mal”, sostuvo. No obstante, aseguró que no será una “cacería de brujas”, porque no tienen ni el tiempo ni la voluntad.

Dijo que uno de los principales problemas de Uruguay es la crisis de confianza. “La confianza es fundamental para cualquier proceso de la vida: en una pareja, amistad o sociedad de trabajo, es importante confiar en que mañana va a ser mejor que hoy, y para eso hay que creerles a los gobernantes. Cuando hay incertidumbre es muy difícil hacer el esfuerzo. Se tiene que recuperar el círculo virtuoso de la confianza entre los gobernantes y la gente, y eso se hace con verdad, coherencia, aguantando las ideas”.

Sobre la eliminación del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), en declaraciones a la prensa en Artigas, Lacalle Pou dijo que fue una solicitud de uno de los partidos de la colación “multicolor” (el PC), y aseguró que el acuerdo de la coalición dice que se estudiará porque no se puede renunciar de un momento para el otro a los más de 300 millones de dólares por año que aporta ese impuesto. “En la medida en que el Estado de las finanzas públicas lo permita”, se considerará “una eliminación gradual del IASS”, sostiene el texto.