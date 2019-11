Luis Lacalle Pou criticó a Daniel Martínez por su referencia a 2002: “Jamás le voy a desear el mal al país”

“No anduvimos a los codazos, no hablamos mal de nadie”, aseguró este martes el candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, en el acto de cierre de campaña en el departamento de Rocha. Además, el nacionalista aseguró que Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio (FA), le “falta el respeto” a la gente al decir que si gana la “coalición multicolor” habrá una crisis como la de 2002. “Yo no sé si voy a ser presidente de la República o no, pero jamás le voy a desear el mal al país [...] Por suerte el uruguayo es sabio y no recibe ese tipo de agravios o ese tipo de temores”, afirmó.

Sobre seguridad, dijo que el gran error del FA fue “ideológico”. “La primera medida de seguridad del FA fue la ley de liberación de presos”, y “le dijo a la ciudadanía” que “no importaba si la persona estaba pronta para reinsertarse en la sociedad o no. Se aplicaron criterios objetivos y no subjetivos, tal delito, tanto tiempo penado y se liberaba, y eso es un error garrafal”, dijo el candidato, según consignó El País.

Sobre la frontera, aseguró que es un “colador” para algunas cosas, “porque uno a veces cruza cinco kilos de fideos y resulta que lo frenan, pero pasan 4.500 kilos de cocaína para adentro y para afuera y no pasa nada”.

“Una brasa esperando que alguien la avivara”

A diferencia de lo que pasó en la primera vuelta, ayer no hubo caravana en la capital rochense porque no hubo tiempo, según el diputado del departamento Alejo Umpiérrez.

Con relación a los últimos días de campaña, el legislador dijo que en Rocha lo que se ve es “un crecimiento muy fuerte de la coalición” que apoya a Lacalle Pou. “Nos sorprendió el calor popular que tiene, es la demostración de que había una brasa esperando que alguien la avivara”, dijo.

Sobre Cabildo Abierto (CA), que lidera el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, dijo que es “un grupo político que tiene un gran aluvión”, y que en “seis mese pasó de cero a 200.000 votos”, lo que hace que tenga una gran “afluencia de gente”. Para el diputado, entre esta gente puede haber “personas radicalizadas, como pasa también en el mundo de la izquierda”.

Umpiérrez también se refirió a la expulsión de Juan Cardoso, convencional de Rocha que llamó a crear escuadrones de la muerte por medio de las redes sociales, y dijo que CA “actuó como debía”. Según sostuvo, su publicación fue “una locura, producto de este mundo de redes en el que vivimos, en el que cualquiera dice cualquier cosa”.

Por su parte, el actual senador por Rocha José Carlos Cardoso dijo que está trabajando “a full” en la campaña. El domingo “Rocha va a responder. El éxito lo tenemos coronado, creo que vamos a lograr el objetivo”, dijo. El actual senador opinó que el triunfo del PN está “al alcance de la mano” e invitó a todos los nacionalistas a trabajar y que se haga realidad “este objetivo que hemos acariciado durante tanto tiempo”.

En Maldonado

Además de visitar Rocha, Lacalle Pou y Beatriz Argimón hicieron el cierre de campaña en Maldonado. Enrique Antía, intendente de ese departamento, dijo a la diaria que la sociedad entre los partidos está “muy fuerte”. “Se nota el trabajo conjunto, hay muchos amigos entre los partidos y hay un respaldo muy grande al gobierno de coalición”, dijo el jerarca municipal.

Antía además sostuvo que el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, le tendrá que dar explicaciones en el Congreso de Intendentes sobre las críticas que hizo Martínez a las intendencias blancas. El candidato había dicho que en las intendencias nacionalistas el promedio de funcionarios públicos había aumentado, a diferencia de lo ocurrido en las del FA. “Los datos no dicen lo que el candidato del FA aseguró”, disparó. “En los últimos cinco años tenemos los mismos números de personal en las intendencias del PN y no hubo incremento de contratos. Casi todos los intendentes del PN han repetido en sus departamentos; ha de ser porque la gestión ha sido buena”, dijo.