Luis Lacalle Pou: “Estamos lejos de decir que está todo el pescado vendido”

“Esta es la última reunión que tenemos con los distintos partidos. Somos muy optimistas, pero claramente esta es una elección nueva [...]. Estamos lejos de decir que está todo el pescado vendido”, dijo este jueves el candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, a la salida de la reunión que mantuvo la fórmula nacionalista con los ex candidatos de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech.

Tras media hora de reunión, Lacalle Pou, Beatriz Argimón, Manini, Domenech e Irene Moreira –esposa de Manini y senadora electa– dieron una rueda de prensa. El militar aseguró que no hay acuerdos sobre cargos y dijo que “aún se está trabajando en el documento que va a ser la base programática” de la coalición, un texto que ya fue repartido entre los dirigentes partidarios. Sobre ese documento, el nacionalista dijo que “cada uno de los candidatos” le deberá agregar sus ideas. La fórmula nacionalista iniciará la gira por el interior el martes y espera tener ese acuerdo sellado para esa fecha. Además, aseguró que se trata de una extracción del programa de gobierno, “asentado en las coincidencias”. Dijo que se trata de un texto con lineamientos generales pero “claros”; no es algo “abstracto”, pero no hay “medidas puntuales”. Con relación a la ley de urgente consideración, dijo que no hay nada oculto pero la presentará después del 24 de noviembre.

Sobre las tratativas con todos los partidos, Lacalle Pou aclaró que nadie “se excluyó del acuerdo”. “Todos somos grandes y nos conocemos, sabemos los perfiles de cada uno, así como las relaciones personales”. A pesar de que no descartó que se junten los líderes de los cinco partidos, dijo que esto no está previsto. Manini dijo al respecto que no ve la necesidad de reunirse con el resto de los líderes para negociar, pero aseguró que está dispuesto a “dialogar a todo el mundo”. Sobre las diferencias que hubo entre CA y el Partido Independiente (PI) señaló que él pasó página y no buscará lo que divide, sino “lo que los une”.

Consultado sobre la agenda de derechos, el ex comandante en jefe del Ejército dijo que el programa de CA “no fue votado por la mayoría” y aclaró que lo que ahora “pondrá sobre la mesa” son tres ejes: el país productivo, la lucha contra la corrupción y la seguridad de los uruguayos. “Las demás propuestas de gobierno las planteará [CA] en su momento, pero no es parte de este documento”, dijo Manini.

En referencia a la conformación de una coalición con representantes “con peso político”, Lacalle Pou aseguró que su voluntad es tener a los líderes partidarios en un posible gobierno presidido por él; “después, lo que decidan es lo que vamos a tener que aceptar”.

En determinado momento Lacalle Pou sacó del bolsillo derecho de su saco una hoja con un texto señalado en amarillo y dijo que el FA tiene aumentos de impuestos “ocultos en el discurso” pero presentes en el programa, y enumeró: “La participación de los impuestos a la renta, fortalecer el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas, revisar el Impuesto al Patrimonio de las personas jurídicas, e implementar el impuesto a las herencias. Capaz que si le preguntan al candidato del gobierno les empieza a decir la verdad”, remató.

Ley de cuotas La candidata a la vicepresidencia Beatriz Argimón comentó que desde el Observatorio de Género del PN y el Centro Josefa Oribe iniciarán un estudio sobre el ciclo electoral y la participación de las mujeres “desde las internas hasta mayo del año que viene”. “Lo que podemos adelantar es que en las mujeres más jóvenes hay una decisión de tener mayor protagonismo en lo local”. Por su parte, Lacalle Pou dijo que tiene pensado que otras mujeres integren el gabinete en caso de acceder al gobierno. Hace tiempo se había anunciado que la economista Azucena Arbeleche asumiría al frente del Ministerio de Economía y Finanzas.

Por otra parte, Lacalle Pou dijo que le tiene “sin cuidado” la estrategia del FA y que el nuevo coordinador de campaña sea Yamandú Orsi, del Movimiento de Participación Popular (MPP). Sin embargo, Manini acotó: “Si a esta altura del partido se hacen ese tipo de cambios es porque se percibe que viene mal [la campaña]”.

El candidato nacionalista fue consultado sobre si cambiará en algo la relación con Manini, ya que este viernes será formalizado por la Justicia, en una audiencia fijada para las 15.00, por haber omitido información sobre las confesiones de José Nino Gavazzo en un tribunal de honor militar. “Mi punto de vista se mantiene incambiado [...] se cumplió con la información y con la cadena de mando, esto lo suscribió el extinto ministro de Defensa [Nacional Jorge] Menéndez [...] No entra una vez por semana un expediente que dice ‘Gavazzo’, estamos convencidos de que la información está en la Torre Ejecutiva, si es que hay un incendio en la Torre Ejecutiva”, subrayó.

Manini interrumpió a Lacalle Pou cuando este contestaba sobre si votaría un posible desafuero del militar: “No me voy a amparar en fuero alguno”, sostuvo.

“Llegó la hora de votar juntos”

Ayer Lacalle Pou y el líder del Partido de la Gente (PG), Edgardo Novick, se reunieron en la sede del comando de campaña de Todos. Novick celebró que “llegó la hora de votar juntos, blancos, colorados e independientes”, así como “CA y el PG”. “Vinimos a dar nuestro apoyo a esta nueva coalición, a este nuevo grupo”, porque lo que quiere el PG es “un cambio para el país”. Agregó que en el encuentro Lacalle Pou les entregó un documento con los temas detallados y el PG va a hacer una devolución “a ver si estamos de acuerdo con todo o si queremos cambiar algo”. El ex candidato presidencial dijo que hay varias coincidencias con el PN: “Coincidimos en que no va a haber más impuestos. Coincidimos en que tenemos que dar todas las condiciones que sean posibles para mantener el trabajo de los uruguayos”, detalló. “Yo no quiero ocupar ningún cargo, quiero ayudar a que haya un cambio en este país”, agregó, antes de asegurar que el PG va a hacer campaña por Lacalle Pou.

Novick asistió al encuentro acompañado por el diputado Daniel Peña, que en la próxima legislatura será el único representante del PG en el Parlamento. Consultados por las diferencias entre ellos, ambos aseguraron que se resolverán en la interna del partido. “Acá está el PG, está junto. Lo importante de hoy es el acuerdo con el PN”, dijo Peña. Al ser consultado sobre si puede garantizar que permanecerá los cinco años en el PG, Peña respondió: “Sin duda, sin lugar a dudas”, y más adelante agregó que el PG va “a tener procesos que van a resolver los problemas internos”. Ante una pregunta sobre este tema, Novick dijo que “en todos los partidos hay diferencias” y que dentro del PG se ha “sabido sortearlos muy bien”.

“Siempre primero a la gente” Peña dijo el jueves a Búsqueda que Novick “no tiene hoy la representación” del partido, y adelantó que “cualquier acuerdo electoral deberá ser refrendado por su convención”. El diputado había dicho el lunes a la diaria que para “cualquier acuerdo que pase por lo que tenga que hacer en el Parlamento tendrá que hablar conmigo”, dado que será el único parlamentario del PG. Sobre la coalición, Peña dijo que se tiene que poner “siempre primero a la gente” y no impulsar “acuerdos políticos que después terminan siendo perjudiciales o que se hacen de espalda a la gente”.

