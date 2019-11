Luis Lacalle Pou se quejó por los abigeatos: “Ya no se salva nadie”

En un acto en Paysandú, el candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, reiteró que en caso de acceder al gobierno, inmediatamente después de asumir como presidente citará a las futuras autoridades del Ministerio del Interior y a los 19 jefes de Policía para que reciban “instrucciones claras” para los procedimientos en cada departamento. “Ya no se salva nadie, ¿o no sabemos qué es el abigeato?, ¿o no sabemos la cantidad de productores a la vuelta de los pueblos a los que han desmantelado las majadas o la punta de vacunos que tienen?”, dijo.

Una de las propuestas acordadas entre el PN y los otros partidos de oposición es “recuperar” las comisarías barriales en zonas rurales y urbanas. “Las comisarías no pueden quedar reducidas a simples receptorías de denuncias”, dice el documento de la coalición opositora, titulado Compromiso por el país.