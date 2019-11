Manini: convencional sería expulsado de Cabildo Abierto si se comprueba que es el autor de publicación en Facebook

El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, se refirió a la publicación de Facebook de Juan Cardoso, convencional de CA y segundo en la lista de Diputados por Rocha, quien está siendo investigado por la Justicia por escribir en su cuenta: “Se necesitan voluntarios para el escuadrón de la muerte. A limpiar nuestro país”.

Manini dijo a Radio Montecarlo que conocía la publicación desde “hace unos meses” y que “esta persona” señaló que al principio fue “hackeado”, pero ahora “se ha puesto arriba del tapete este tema que ya es viejo”, y que a la “luz de esta nueva información” le han pedido al tribunal de ética del partido que “actúe”. “En caso de comprobarse que realmente hizo ese Facebook va a ser separado del partido, como corresponde”, afirmó.

“Nos parece un disparate”, dijo Manini, y añadió que además es “medio agarrado de los pelos que se quiera organizar algo como eso desde Facebook”.

Consultado sobre las declaraciones del diputado Martín Sodano sobre las mujeres que abortan, los dichos homofóbicos del ex candidato a vicepresidente por el partido, Guillermo Domenench, y la publicación de este convencional, destacó que se trata de “casos aislados”. Según Manini, una cosa son las “posiciones individuales que puedan surgir, a veces cuando están en el campo de las opiniones, uno tiene que respetar las opiniones, pero en este caso concreto que habla del escuadrón de la muerte o de cosas por el estilo, eso sí no tiene ningún lugar, no son opiniones, son cosas que ya rayan algún desequilibrio mental, porque no puede haber otra lectura de esto”.