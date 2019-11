Militantes blancos celebran la victoria de Luis Lacalle Pou

En la planta baja del comando de Luis Lacalle Pou, en Bulevar Artigas y Chaná, donde antes había un estrado para actos pequeños, ahora se trabaja arduamente levantando paredes para construir las oficinas en las que tendrán lugar las reuniones de la transición de gobierno. Porque ya se supo: el escrutinio de los votos observados llegó al punto en que, matemáticamente, el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, no puede aventajar al candidato del Partido Nacional (PN), que se convirtió oficialmente en el presidente electo.

Por eso por Bulevar Artigas empezaron a desfilar autos con banderas nacionalistas que no paraban de tocar bocina. A su vez, los militantes blancos se empezaron a agolpar en la puerta de la sede del comando de Lacalle Pou. “Una tiene la esperanza de que va a ser un gobierno bueno, lo que pasa es que hay que ayudarlo entre todos, porque solo no puede”, dijo una señora que festejaba en la parada de ómnibus que descansa sobre la vereda de la sede. Además, dijo que no sabe qué hará el FA al ser oposición luego de 15 años de estar en el gobierno, ya que “están tan amargados que se puede esperar cualquier cosa”. “Le van a poner palos en la rueda, le van a hacer la vida imposible”, auguró. Otra mujer dijo siente “una emoción imponente” y que se “necesitaba un cambio”, ya que “renovarse es vivir, y tenemos que vivir”.

Con los números a la vista, Martínez escribió en su cuenta de Twitter un saludo a su competidor en el balotaje:

La evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia.Por lo tanto saludamos al presidente electo @LuisLacallePou ,con quien mantendré una reunión mañana. Agradezco de corazón a quienes confiaron en nosotros con su voto. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) November 28, 2019

Felicitaciones al Presidente electo de todos los uruguayos, Dr. Luis Lacalle Pou, y a la Vice Presidente Beatriz Argimón.

Cabildo Abierto sumará su esfuerzo para que el próximo sea un gran gobierno en el que se encuentren soluciones a los problemas que hoy afectan a los uruguayos — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) November 28, 2019

Luego agregó que seguirá “defendiendo la democracia con más fuerza que nunca”. Ante esto, Lacalle Pou escribió un mensaje escueto: “Gracias, Daniel”. Antes, el presidente electo les agradeció -también por Twitter- “a todos los hombres y mujeres que están defendiendo los votos y la democracia en cada mesa en estos días”. “Mi pensamiento está con ustedes”, señaló. A su vez, Guido Manini Ríos, senador electo y líder de Cabildo Abierto, felicitó vía Twitter a Lacalle y a la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, y dijo que su partido “sumará su esfuerzo para que el próximo sea un gran gobierno en el que se encuentren soluciones a los problemas que hoy afectan a los uruguayos”.

El ex candidato colorado Ernesto Talvi también saludó a Lacalle Pou por Twitter. Escribió que desde el 1 de marzo “será el presidente de todos los uruguayos” y “tendrá la responsabilidad y el privilegio de conducir los destinos de la Patria”.

Felicitamos al presidente electo @LuisLacallePou. Desde el 1 de marzo, será el presidente de TODOS los uruguayos. Tendrá la responsabilidad y el privilegio de conducir los destinos de la Patria. Y nosotros, el honor de acompañarlo. — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) November 28, 2019

Por último, en esa misma red social el ex presidente colorado Julio María Sanguinetti escribió que “la institucionalidad republicana resplandece” al confirmarse la victoria de Lacalle Pou y también se “ratifica la mayoría por el cambio”.

La institucionalidad republicana resplandece: se confirma la victoria de @LuisLacallePou

También se ratifica la mayoría por el cambio. Las pequeñeces ya están en el olvido.#CoaliciónDelCambio #AhoraSí — Julio Ma Sanguinetti (@JMaSanguinetti) November 28, 2019

Por su parte, Argimón estaba en la sede del PN, frente a la Plaza Matriz, y salió a saludar a los militantes que empezaron a festejar allí. Luego de muchos besos, abrazos y selfies, la vicepresidenta electa habló con la prensa. Dijo que la noticia la recibió de la propia militancia que estaba chequeando el recuento de los votos observados, “así que fue la mejor forma de recibir la noticia”. “Para mí es muy importante estar con quienes nos han acompañado durante todos estos meses”, señaló.

Agregó que recién había hablado con Lacalle y que “obviamente está contento”. Argimón subrayó la importancia “de un festejo”, por eso anunció que hoy a las 18,30 en Kibón habrá un festejo junto a la fórmula. Además, destacó la “alegría que implica todo un proyecto de futuro a llevar adelante y el desafío de seguir construyendo con todo el mundo el Uruguay que todos soñamos”. Por último, contó que el martes a las 15.00 se reunirá con la vicepresidenta, Lucía Topolansky.