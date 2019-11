Militar retirado que amenazó a dirigentes del Frente Amplio fue arrestado

Fue detenido este miércoles en su domicilio de Salinas, en el departamento de Canelones, Carlos Techera, el militar retirado que difundió el domingo un video en el que amenaza al presidente, Tabaré Vázquez, al candidato frenteamplista, Daniel Martínez, y al ex presidente y senador electo José Mujica.

Según información de la Fiscalía, el juez hizo lugar al pedido del fiscal de Flagrancia de 5º Turno, Diego Pérez, para llevar a cabo el allanamiento, en el que se incautaron equipos informáticos, documentos y pendrives. A partir de la detención, el fiscal tiene un plazo de 48 horas para investigar y decidir si se le imputa algún delito. Techera fue conducido ante el fiscal a las 14.30, pero la audiencia se demoró porque el hombre no tenía abogado defensor y fue necesario asignarle uno de oficio, según informó Subrayado. El jueves se hará la audiencia pública, y es probable que se pidan medidas cautelares hasta que se fije la fecha del juicio.

El senador electo del Frente Amplio Juan Castillo dijo a la diaria: “Fiscalía debía actuar. Tenía que investigar una publicación en la que existe un desprecio por la democracia y un menoscabo a una figura representativa de nuestro país”. En la denuncia, la bancada de senadores frenteamplistas aseguran que los dichos de Techera pueden estar tipificados en el numeral 4 del artículo 171 del Código Penal, que refiere a la violencia y ofensa a la autoridad pública. Consultado sobre la salud mental del militar retirado, Castillo respondió que eso lo deberá determinar un especialista, lo que hay que dejar en claro es que “no se puede convocar a la violencia y al destrato del presidente de la República” sin consecuencias. Para el senador, el video enrareció el clima electoral. “Por la salud de la democracia, no se puede dejar pasar este tipo de cosas. No vale todo ni cualquier cosa. Las discrepancias políticas hay que dirimirlas de otras manera”, dijo.

El lunes, en el programa 970 noticias, de Radio Universal, Techera admitió que se equivocó al hacer las declaraciones. “Me equivoqué y lo estoy reconociendo. ¿Qué más van a hacer conmigo? ¿Una carnicería?”, se preguntó, y admitió que es “muy reaccionario”. “Soy muy calentón. Me arrepiento de lo que dije, de la forma en que lo dije”, expresó. Cuando le preguntaron qué significaba su dicho de que la iban a “quedar todos”, respondió: “Quedarla es que pueden ir presos, lo que sea, pero yo no dije matar. Cada uno interpreta lo que quiere”, respondió.

Según Techera, existe “un problema en Sudamérica, que viene rumbo hacia abajo”. “Atacan un ómnibus con militares, hay una cantidad de cosas que no están bien. ¿Y a mí quién me dice que no se pueden armar de nuevo los tupamaros?”, expresó. Aseguró haber recibido más de 40 amenazas de muerte después de la difusión del video, en las que le decían que le iban a prender fuego la casa con su familia adentro, pero aseguró que no hizo la denuncia. En un pasaje del video Techera dice: “No me cuesta nada levantar el teléfono y hacer una llamada”. Sobre esto, dijo en la radio que se refería a un conocido que tiene en la Organización de Estados Americanos.

A pesar de que Techera pretendió en 2018 ser precandidato por el Partido Nacional, finalmente no se presentó y después pasó a militar en Cabildo Abierto (CA). El ex comandante en jefe del Ejército y líder de CA, Guido Manini Ríos, dijo este miércoles que no lo conoce ni le consta que sea militar retirado.

Antes de la denuncia presentada por los senadores del FA, el fiscal Pérez ya había tomado el caso, de oficio, a raíz de una advertencia de Inteligencia.