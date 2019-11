Miranda cree que es necesario tener diálogo con Lacalle Pou para no volcar al futuro gobierno a la ultraderecha

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que cuando esté en la oposición, la fuerza política deberá aumentar los canales de diálogo con el futuro gobierno del nacionalista Luis Lacalle Pou, para evitar que este dependa exclusivamente de Cabildo Abierto, partido político que calificó de “ultraderecha”.

“Creo que hay una vertiente de ultraderecha que intenta decidir en la conducción política del país”, dijo Miranda respecto a Cabildo Abierto, en una entrevista con Búsqueda. Luego sostuvo: “yo puedo tener muchas diferencias ideológicas con el Partido Nacional, con el Herrerismo, con el sector de Larrañaga, con el Partido Colorado, con Talvi, mucho más con Sanguinetti. Pero nos sentamos en una mesa y discutimos de igual a igual sobre bases democráticas. Ninguno de nosotros duda de la voluntad democrática del otro. No es lo mismo con la dirigencia de Cabildo”.

Por eso, según Miranda, es necesario “fortalecer las fuerzas democráticas” y “el diálogo democrático”, “discutiendo las leyes” y “buscando los acuerdos”. “El 85% de las leyes que salieron en los últimos 15 años no salieron con los votos del Frente Amplio nada más. La actitud que tiene que tener el Frente es la que no tuvo el Partido Nacional en el período anterior cuando no te votó una”. “No quiero caer en la polarización, pero la expresión de Sanguinetti de decir que lo del Frente es anecdótico porque perdió yo creo que es el camino equivocado. Porque si considerás que es anecdótico el partido más votado, tenés que formar mayorías con las tendencias más reaccionarias de la sociedad”, sostuvo.

Según Miranda, de lo contrario, se puede empujar a Lacalle Pou a sus socios de ultraderecha, lo cual “sería un error”.