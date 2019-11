Mujica dijo que el Espacio 609 no presentará un candidato a la Intendencia de Montevideo

El ex presidente y senador electo José Mujica aseguró hoy que su sector, el Espacio 609, no presentará una candidatura propia a la Intendencia de Montevideo en las elecciones departamentales de mayo.

En una entrevista a la radio M24, Mujica aseguró, hablando de la Intendencia de Montevideo: “a nivel sectorial me parece que no vamos a presentar un candidato sectorial propio, dado el resultado de la elección”. Según dijo, hay “tres o cuatro candidatos” posibles, pero no mencionó a quiénes se refería. Durante la campaña, Mujica había propuesto como candidato a la Intendencia de Montevideo al diputado Alejandro Sánchez.

Sí sostuvo que buscará que los candidatos del sector sean reelectos en Canelones y Rocha, en referencia a los actuales intendentes Yamandú Orsi y Aníbal Pereira. Además, dijo que es posible que el sector presente candidatos en Colonia, Río Negro, Paysandú y Salto.

Respecto a la relación con el futuro gobierno que encabezará el nacionalista Luis Lacalle Pou, Mujica dijo que la relación del FA con este “será en la medida de cómo le vaya al trabajador medio”.