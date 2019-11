Nueve propuestas locales, una argentina y otra de Estados Unidos para el futuro de la Estación Central de ferrocarriles

A partir de hoy, a las 17.00, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), se expondrán 11 propuestas acerca de qué hacer con el viejo edificio de la Estación Central General Artigas. Cualquier persona podrá acceder a la muestra, que estará en exhibición durante 30 días para que cualquiera pueda evaluar las propuestas. El titular del MTOP, Víctor Rossi, informó a la diaria que nueve de esas propuestas son originarias de Uruguay, mientras que las otras dos son del exterior: una proveniente de Buenos Aires y otra de Estados Unidos. Una comisión conformada por su cartera, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Intendencia de Montevideo (IM) será la que defina en base a las propuestas, pero, según dijo Rossi, no necesariamente se expresará por una de las ideas. “Pueden llegar a fortalecerse o complementarse entre sí. Todo es posible”, explicó, dejando en claro que el llamado de ideas opera como un insumo y que son muy importantes las propuestas de financiamiento para las ideas.

Si bien la decisión final estará en manos de estos tres organismos, Rossi apuntó a que es importante la participación de la ciudadanía, ya que los organismos serán receptivos a sus comentarios: “Apuntamos a que el proceso se enriquezca con participación y también con propuestas de financiación”, expresó.

Las conclusiones del trabajo de la comisión se darán a conocer en un plazo aún no definido y, según dijo el ministro, todavía no existe una definición respecto de si la decisión final recaerá en este período de gobierno o en el que viene, a partir del 1º de marzo: “Estamos trabajando y los problemas van más allá de los ministerios y los de ministros. Quizá las circunstancias hacen que lo mejor sea transferir esto a quienes llegan, pero aún no lo sé”.

El llamado conjunto que hicieron el MTOP, el MVOTMA y la IM se abrió el 16 de setiembre y se propone recoger ideas que implicarán la recuperación tanto de la Estación Central como de la ex playa de maniobras. Tres días antes, el 13 de setiembre, el titular de la IM, Christian di Candia, había dejado en claro que no quería que se utilizara el predio para la construcción de un centro comercial. Rossi prefirió no adelantar si alguna de las propuestas iba en esa línea, pero sostuvo que Di Candia estará directamente representado en la decisión final sobre el futuro de la estación, dado que la IM es parte de la comisión que definirá el tema.