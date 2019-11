Partido Independiente condenó a “nostálgicos autoritarios” que pretenden reinstalar un “discurso de odio y exclusión”

Este miércoles, con motivo del 36º aniversario del Obelisco, la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente (PI) publicó una declaración en la que condena la “reinstauración de los discursos de odio, contrarios a las convicciones democráticas”. El partido entiende que, en aquel acto de 1983, los uruguayos se manifestaron para “recuperar la libertad” y dejar en claro que la “única división posible era dictadura y democracia”.

Se afirma que ahora las amenazas a la democracia y a la “condición libertaria” llegan vestidas ya “no de mera dictadura”, sino de “autoritarismos que apelan a las pulsiones del miedo, la voluntad de orden o la deslegitimación del otro”. A la vez, el PI celebra el acto eleccionario del domingo como el “mayor gesto democrático que honra aquel del Obelisco”, y llama a condenar a “quienes desde la nostalgia autoritaria han pretendido reinstalar un discurso de odio y de exclusión, contrario a nuestras convicciones democráticas”.

El diputado Iván Posada explicó a la diaria los motivos de trasfondo del comunicado y sostuvo que hace alusión a “algunas declaraciones” de los últimos días, en referencia al editorial del periódico Nación difundido por el Centro Militar, con afirmaciones como “el Marxismo debe empezar a ser extirpado del horizonte de nuestro destino nacional”, entre otras. “Me parece que estas cosas violentan el espíritu democrático. Es bueno entonces que en una conmemoración tengamos presente los compromisos con la democracia”, sentenció el legislador.

Para Posada, se trata de una publicación “absolutamente repudiable”, que deslegitima el espíritu democrático, y es necesario que quienes “creen en la democracia, en los valores y en la república repudiemos este tipo de opiniones, que están en el límite de la discriminación e incitación al odio”.

A todo esto, el jueves, horas antes de la veda previa a las elecciones, el senador electo y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, protagonizó un video en el que llamó a las Fuerzas Armadas a no votar al Frente Amplio (FA). Si bien Posada recalcó que no se puede comparar el video del ex comandante en jefe con el editorial, evaluó que fue “totalmente desafortunado” y que reafirma, de alguna manera, lo que “hemos señalado en otras oportunidades: Cabildo Abierto es un partido militar y su principal líder se dirige a sus soldados desde un posicionamiento de general, lo que es absolutamente inconveniente y particularmente inoportuno”.

“El video de Manini aunado a este editorial que distribuyó el Centro Militar contribuyeron notoriamente a generar un estado de miedo dentro de la población, que repercutió en la votación a [Luis] Lacalle”, evaluó Posada. Según el legislador, las expresiones de Manini Ríos son “cuestionables” desde el punto de vista político y le hicieron un “flaco favor” a Lacalle Pou de cara las elecciones. Si bien el legislador entiende que las declaraciones de Manini no se pueden “confundir” con el editorial de la revista Nación ni interpretar como similares, opinó que fue una salida errada por parte del integrante de la “coalición multicolor”.