Por séptima vez ediles blancos de Colonia evitan que el FA plantee someter a juicio político a Carlos Moreira

Por séptima vez, este lunes la bancada de ediles del Frente Amplio de la Junta Departamental de Colonia intentó convocar una sesión extraordinaria del cuerpo para plantear la posibilidad de someter a juicio político al intendente nacionalista Carlos Moreira, protagonista de unos audios que se viralizaron en los que le pide a una mujer que mantenga relaciones sexuales con él a cambio de renovar una pasantía en la comuna coloniense. Sin embargo, como en todas las instancias anteriores, la bancada del Partido Nacional (PN) no se presentó, por lo que no se llegó al cuórum necesario para sesionar.

El edil Daniel Almada, coordinador de la bancada del FA, dijo a la diaria que este martes intentarán volver a plantear lo mismo, pero si esta vez no se logra el cuórum, comenzarán a trabajar con “los abogados para realizar un escrito y presentar una denuncia ante la Justicia”. Por su parte, los ediles del PN explicaron en un documento que no van a pronunciarse sobre el caso Moreira hasta que no haya un dictamen de la Justicia.

Actualmente, a instancias del fiscal de Corte, Jorge Díaz, la Fiscalía de Colonia investiga si lo que se escucha en los audios puede configurar un delito. Por el contenido de estos, Moreira renunció al PN después de que la Comisión de Ética de esa colectividad recomendara al directorio la censura del intendente, lo que implicaba su expulsión.