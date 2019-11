Presentaron 11 propuestas para la ex Estación Central: terminal multimodal, zona franca y viviendas son algunas de las ideas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dio a conocer este miércoles las 11 propuestas presentadas para la recuperación y el desarrollo del conjunto de inmuebles que conforman la ex Estación Central General Artigas y la playa de maniobras adyacente. Las carpetas permanecerán exhibidas al público hasta el 20 de diciembre en el entrepiso del edificio del ministerio (Rincón 561) mientras la Comisión de Evaluación, designada por el MTOP, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Intendencia de Montevideo, evalúa las ideas presentadas. Los proyectos contienen ideas variadas, que incluyen desde una terminal multimodal de trenes de pasajeros y ómnibus hasta una zona franca, pasando por centros culturales, viviendas y un centro de convenciones.

El titular de Transporte, Víctor Rossi, dijo a la diaria que espera que a partir de la consulta de las propuestas pueda surgir un intercambio entre los empresarios y, eventualmente, un proyecto en común con complementación de iniciativas. Afirmó que el gobierno dio una señal positiva al intentar revitalizar la ex Estación Central y que espera que al finalizar el período actual, e incluso en un eventual gobierno de la oposición, se continúe con el proyecto. No obstante, no descartó que se tome una decisión y se haga un llamado público antes del 1º de marzo. “Los vecinos se acercan a comentar y a agradecer que eso se haya limpiado, que se haya iluminado, que se promuevan proyectos. El vecino quiere limpiar esa zona, que ha sido un punto negro, una zona desagradable de Montevideo y, en algunos casos, dolorosa”, afirmó, y agregó que la recuperación de ese edificio “es una aspiración de muchos uruguayos y de muchas instituciones”, por lo que no duda que “si se encuentra un buen camino no va a quedar paralizado, va a haber un relevo que seguirá construyendo el país”.

Los proyectos incluyen propuestas variadas: una terminal multimodal de trenes de pasajeros y ómnibus con una torre de 44 pisos y un circuito en loop de trolebuses; un complejo multiuso con museos y actividades culturales, zona gastronómica y zona deportiva; un centro de convenciones; un centro tecnológico de innovación y cultura; una zona franca de servicios; viviendas y paseos peatonales; un área de esparcimiento público con un anfiteatro/cine abierto y una playa de contenedores, entre otras. Rossi informó que nueve de esas propuestas son originarias de Uruguay, mientras que las otras dos son del exterior; una proveniente de Buenos Aires y la restante de Estados Unidos. “Después de estos 30 días veremos qué decisión tomamos, que puede ir desde trasladar todo lo acumulado y que lo continúen los que vienen hasta la decisión de un llamado público para avanzar en un proyecto concreto, que tendrá como base este intercambio”, afirmó.

Los proyectos presentados no pasaron por ningún proceso de preselección. Incluso algunos de ellos no cumplen con los requisitos formales establecidos en el documento del llamado a ideas (carpeta y copia en formato A3, apaisado, con un máximo de diez láminas) y fueron entregados en otros formatos. Acorde a lo fijado en ese documento, las propuestas abarcan desde los programas de uso y el proyecto hasta el financiamiento y la gestión para la recuperación y transformación completa del edificio de la ex estación, propiedad del MVOTMA, y de la playa de maniobras y galpones cuyo frente da a la calle Paraguay. Además, dado que estos inmuebles fueron declarados Monumento Histórico Nacional en 1975, los proyectos deben ajustarse a las condiciones y directrices establecidas por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. El llamado a ideas anuncia que se valorará de forma especial a aquellos que planteen criterios innovadores y que contemplen aspectos de sostenibilidad económica, ambiental y social.