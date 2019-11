Presidencia del Parlasur prevé enviar delegación de derechos humanos a Bolivia

La presidencia del Parlamento del Mercosur (Parlasur) envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Sergio Choque, y a la presidenta de la Cámara de Senadores de ese país, Mónica Eva Copa, para solicitar la visita inmediata de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur al país, con la intención de “observar” la situación que se vive allí.

En la misiva, la presidencia del Parlasur solicita el apoyo para la “realización de visitas” y encuentros con la Defensoría del Pueblo de Bolivia, organizaciones sociales y partidos políticos, al igual que con “otros actores que puedan colaborar con informaciones para la elaboración de un informe sobre la garantía de los derechos humanos en el país”. A su vez, el organismo se puso a disposición para abrir un “canal permanente de diálogo” para la “manutención del Estado democrático de derecho”.

El presidente del Parlasur, Daniel Caggiani, dijo a la diaria que la intención es tener información de primera mano sobre las “represiones de manifestaciones” que hay, y plegarse a otras acciones internacionales que están interviniendo en Bolivia, como Naciones Unidas. “La idea es coordinar la visita con las autoridades con legitimidad, también con parlamentarios del Parlamento europeo, a los efectos de denunciar el golpe, cesar la represión y buscar que se encauce la reconstitución del estado democrático con elecciones”, dijo el diputado uruguayo. Se prevé que la delegación llegue la semana que viene a Bolivia.

Además, la presidencia del Parlasur está coordinando con distintas instituciones para dar garantías a la delegación. Caggiani contó que los parlamentarios con los que han estado en contacto están “sufriendo hostigamiento y persecución política”, y han expresado que no pueden hacerse responsables de su seguridad, por lo que la delegación va a coordinar con las cancillerías de Uruguay y Bolivia para que se garanticen las condiciones mínimas para que la delegación pueda moverse por el país.

En la sesión del 11 de noviembre, el Parlasur resolvió publicar una resolución rechazando el golpe de Estado en Bolivia contra el “gobierno democráticamente electo del presidente Evo Morales, así como la estrategia de violencia política extrema instrumentada por milicias privadas con la complicidad de mandos militares y policiales contra integrantes del gobierno y sus familias”. A su vez, el Parlasur declaró el “desconocimiento” a cualquier régimen surgido del golpe de Estado y encomendó a la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur a hacer un seguimiento de la situación que vive Bolivia.

El diputado nacionalista Gustavo Penadés, que es miembro del Parlasur, dijo que está de acuerdo con enviar una delegación a Bolivia, porque es un Estado asociado y “está pasando un momento delicado”. También valoró positivamente la declaración del 11 de noviembre, aunque “ahí hay una discusión semántica de si fue golpe de Estado o no fue golpe de Estado, pero en el fondo sí hubo una interrupción del Estado de derecho y del orden constitucional, que muchos lamentamos, y hay que tratar de volver a la normalidad institucional lo antes posible”, afirmó.

Penadés, no obstante, señaló que le llama “poderosamente la atención” que en este caso el Parlasur proceda con “tanta celeridad, lo que me parece muy bien, pero que no haya sido así respecto del caso de Venezuela”. Dijo que con el país caribeño han tenido “dificultades en el pasado” para “proceder a hacer alguna declaración de este tipo con la celeridad necesaria”. “Yo no estoy justificando una cosa por otra, digo que nosotros somos de la tesitura de actuar con celeridad en todos los temas y no en los que ideológicamente nos conviene y en los que ideológicamente no nos conviene nos hacemos los chanchos rengos”, expresó.