Presidente del BROU desmintió que se hayan entregado préstamos “muy favorables” en la previa del balotaje, como aseguró Manini Ríos

El presidente del Banco República (BROU), Jorge Polgar, negó “enfáticamente” que esta institución financiera haya modificado en los días previos al balotaje las condiciones por las cuales otorga préstamos, tal como había denunciado el senador electo por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

“Niego enfáticamente que los días previos al acto eleccionario del 24 de noviembre pasado el BROU haya modificado las condiciones y los criterios que conforman su política de concesión de préstamos”, dijo Polgar en una declaración de prensa.

Este miércoles de mañana, durante una entrevista con el programa Buen Día Uruguay, de Canal 4, Manini Ríos sostuvo que el BROU había gestionado en los últimos días de la campaña préstamos “muy favorables a gente con escasos recursos”, con miras de favorecer la candidatura del frenteamplista Daniel Martínez de cara al balotaje. “Me llegó –tendría que comprobarlo– que hubo préstamos del BROU muy favorables a gente de escasos recursos, hubo políticas de todo tipo en los últimos días y se percibía una corriente hacia [Daniel] Martínez”, indicó. Sostuvo que se trataba de “préstamos con garantías que a veces no son las mismas que se le piden a cualquiera. Gente que trabaja en el banco me dijo: ‘El viernes dimos no sé cuántos cientos de préstamos’”. Manini Ríos aseguró que esta fue una de las “políticas que se aplicaron en los últimos días para asegurar el voto hacia Martínez en distintos organismos, y sobre todo amenazas de lo que se iba a perder si ganaba [Luis] Lacalle Pou”.

No pasó mucho tiempo en la tarde de este miércoles para que apareciera la respuesta de Polgar, que de paso dijo, en declaraciones a El País, que Manini Ríos “no conoce la operativa del banco, porque el banco no pide garantías para estos créditos al consumo, que se hacen sobre el sueldo y las jubilaciones”.

Además, Polgar aseguró en la declaración pública que la última modificación en las condiciones de otorgamiento de créditos fue adoptada en abril de 2018, “cuando el banco redujo las tasas de interés de los préstamos para jubilados y pensionistas, poniendo especial énfasis en las aplicadas a los créditos gestionados en e-BROU, que disminuyeron en cinco puntos porcentuales”. Polgar también expresó que “esa baja de tasas se ha reflejado en un incremento de la operativa por la web por parte de los clientes de ese segmento”. “En el primer semestre de 2018 los clientes pasivos gestionaron 25% de los créditos en e-BROU y 75% en forma presencial, mientras que en el primer semestre de este año casi la mitad hicieron la gestión a través de la web”, aseguró el jerarca.

Polgar además recordó que el BROU “ofrece los productos de crédito al consumo con las tasas de interés más bajas del mercado, tanto para pasivos como para empleados que trabajan en empresas con y sin acuerdos de retención de sueldos”.