Referentes culturales que apoyan a Luis Lacalle Pou aseguraron que varias personas no firmaron el documento por temor a “represalias”

Este martes en el diario El País salió publicada una carta firmada por personas “comprometidas con la cultura nacional”, provenientes de “diferentes tradiciones y partidos políticos”, que decidieron hacer público su apoyo a la candidatura de Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN). Entre los firmantes hay varias personas que son dirigentes políticos del PN, como es el caso de la historiadora Ana Ribeiro –integra la lista de Jorge Larrañaga– y el diputado Alejo Umpiérrez. También figura el ex representante colorado Washington Abdala, y personalidades de la comunicación como el humorista y profesor Diego Delgrossi y el conductor de televisión Sergio Puglia.

El apoyo a Lacalle se argumenta en nueve puntos. Entre ellos, que el “ámbito cultural es, por su esencia, plural y diverso” y “todas las voces deben poder expresarse, sin excepciones”. “La cultura nunca debe transformarse en patrimonio de una ideología o partido, ni en un instrumento para generar obediencia política”, se agrega en el texto. Además, se señala que en el marco del “estricto respeto a la pluralidad”, el Estado “tiene un papel relevante a jugar en el fortalecimiento de la actividad cultural, en la democratización del acceso a los bienes culturales, en la generación de oportunidades y en la creación de vínculos con productores culturales y públicos del resto del mundo”. “Las políticas públicas deben incluir las múltiples sensibilidades y valoraciones sobre el fenómeno artístico y la producción intelectual”, se agrega.

A todo esto, Umpiérrez contó a la diaria que la iniciativa surgió de algunos “gestores culturales” que “no se sentían representados por la idea de que la ola cultural fuera sólo propiedad de la izquierda”. “Fueron ellos los que reaccionaron ante esta concepción intolerante de que la izquierda y la cultura son una sola cosa y que no existe cultura fuera de la izquierda, y que solamente es válido el término cultura si es vinculado a la izquierda”, señaló. Agregó que la iniciativa también tiene como objetivo “rechazar” el vínculo de la “cultura con el oficialismo”, ya que “la cultura jamás es oficial”. “El Estado debe ser un instrumento de creación de políticas culturales pero no un máquina de dar dádivas, incentivos, premios o castigos según la opinión ideológica de quien canta, pinta o baila”, subrayó.

Umpiérrez dijo que si bien es diputado, está entre los firmantes porque tiene tres libros publicados y aparece en 12 más como participante, pero no integra “circuitos culturales oficiales” ni participa en concursos en los que lo premian y a su vez luego es “jurado en otro concurso”, en el que el mismo premia al que lo “premió antes”. Sostuvo que hacia los blancos hay una “total discriminación” en el ambiente cultural, y que para muestra está “lo que le pasó a Lucas Sugo, el cantante más popular de Uruguay”. El diputado aseguró que hubo personas que, siendo blancas, no quisieron firmar porque le temen “a la dictadura del pensamiento único”. “Hay gente que no firma para no tener problemas. Los que firmaron tienen el coraje de, eventualmente, arriesgarse a represalias en las redes de intolerantes del poder”, sostuvo.

Umpiérrez aseguró que hubo casos de personas que preguntaron qué otras personas había dentro de su “mismo rubro” entre los firmantes, para sentir una especie de “espalda con espalda” y “evitar agresiones”. “Es realmente horrible la intolerancia que se vive dentro de los ámbitos cultuales, pero no solamente por los que escuchan o leen a los autores o compran un cuadro, sino dentro de los propios círculos”, finalizó.

A su vez, el director de teatro Álvaro Ahunchain, uno de los firmantes y referente de cultura del Partido Independiente (PI), explicó a la diaria que la iniciativa fue de los asesores de cultura de los distintos partidos de oposición, que fueron coincidentes, y que incluso surgió “mucho antes” de que saliera el spot en el que varios artistas manifiestan su apoyo al Frente Amplio. Señaló que hubo varias personas que se excusaron “muy cordialmente” y decidieron no firmar porque no querían “embanderarse”; sobre todo fue el caso de “escritores que además trabajan como periodistas”. En tanto, Ahunchain confirmó que hubo quienes no quisieron firmar porque “temen las represalias”, sobre todo “morales”.

Por último, Ahunchain dijo que publicaron el texto de apoyo porque sintieron la necesidad, ya que, por ejemplo, el tema de la cultura “no apareció” en ninguno de los dos debates entre Daniel Martínez y Lacalle Pou, y a “todos” los que trabajan en la cultura eso los “enojó”. “Hemos estado muy activos. Yo leí todos los programas de cultura, del PN, del Partido Colorado y, por supuesto, del PI, y hay muchísimas coincidencias”, sentenció.