Según Sanguinetti, Mieres no quería posar en una foto junto a Manini Ríos

El ex presidente Julio María Sanguinetti aseguró que el senador y ex candidato del Partido Independiente Pablo Mieres no quería posar en una misma foto junto al senador electo y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.

“El Partido Independiente tenía una posición muy negativa frente al general [Guido] Manini Ríos, que no quería aparecer juntos en nada”, dijo Sanguinetti en el programa radial En Perspectiva, de Radiomundo.

No obstante, según el ex presidente, los líderes de la coalición opositora que firmaron el documento “Compromiso por el país” posarán para la foto el 1° de marzo, cuando a su entender el nacionalista Luis Lacalle Pou acceda al gobierno.

Pero de todas formas, para Sanguinetti el tema de la foto es secundario: “Lacalle Pou no planteó si va a haber foto o no; dijo que no había necesidad, que el tema era otro y siguió adelante”.