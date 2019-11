Yamandú Orsi descartó que si gana Luis Lacalle Pou pueda ocurrir lo mismo que en 2002

“En el caso de ganar Lacalle Pou, vamos a pasar cinco años de impredecibilidad”, había dicho el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, durante una conferencia de prensa en Maldonado este domingo. El candidato habló de las características que ve como debilidades de la coalición y que, según dijo, pueden conducir a Uruguay a las mismas condiciones que en 2002 si el candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, gana las elecciones.

“Argentina ahora está peor de lo que estaba en el 2001 y, sin embargo, Uruguay casi no se enteró. Nosotros creemos que no es echar miedo. Sinceramente, creemos que eso puede volver a pasar por dogmatismo, por falta de una visión pragmática y por la forma de hacer política que nos preocupa”, manifestó el candidato en esa oportunidad.

El intendente de Canelones y jefe de campaña del FA, en entrevista con Todo pasa, de Océano FM, descartó que vuelva a ocurrir en Uruguay una crisis como la de 2002 “porque el FA dejó las bases como para que eso no pasara”, por ejemplo, por medio de un proceso de desdolarización de la economía. Orsi señaló que sí teme, en el caso de que gane Lacalle Pou, la instalación de un “gobierno frágil que no pueda parar una crisis que en otro tiempo podría ser mejor controlada”, aunque manifestó que no está augurando una crisis. Además, Orsi dijo que en su planteo Martínez se refería a la incertidumbre que genera la coalición: “Estamos hablando de eso: la impredecibilidad, inconsistencia y debilidad de una coalición que aparece con un coordinador, no con un presidente”.