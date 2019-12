Álvaro Villar comunicará el jueves que aceptará ser candidato a la Intendencia de Montevideo

El neurocirujano Álvaro Villar, actual director del Hospital Maciel, comunicará el jueves que aceptará la propuesta de un grupo de frenteamplistas para presentarse como candidato independiente a la Intendencia de Montevideo (IM).

En diálogo con la diaria, Villar sostuvo que dará su respuesta final el jueves, luego de una reunión con el equipo de jefes del hospital para definir cómo será su sucesión. “Lo más importante es dejarlo aprobado en la interna de ASSE y perfilado el equipo que me sucedería durante este tiempo, más allá de la decisión que tome el directorio entrante” del nuevo gobierno, explicó. El actual director del Maciel manifestó que quiere asegurarse de los detalles de la continuidad de su gestión en el hospital. “Es muy importante que el proceso que se hizo vaya a continuar, estoy condicionado a eso”, dijo al respecto, y mencionó que existen obras que van a terminar en febrero o en marzo. No obstante, Villar vaticinó que en ASSE existirá voluntad para avanzar en ese camino.

Este lunes, el dirigente recibió más de 2.700 firmas, recolectadas a través de la plataforma change.org, donde se presentó una petición en este sentido promovida por “integrantes de distintos sectores del FA”, entre ellos autoridades de ASSE y de Salud Pública como Miguel Fernández Galeano (adjunto al directorio de ASSE) y Gilberto Ríos (subdirector general de la Salud). En la petición se argumentaba que el director del hospital es una “excelente opción” como postulante a la Intendencia, por “su historia de vida, su ligazón vital con el FA fundacional, sus antecedentes profesionales y su capacidad de gestión, su probada vocación de servicio y su fuerte compromiso frenteamplista”.

Villar es hijo de Hugo Villar, el primer candidato a la IM por el Frente Amplio (FA) en 1971; el domingo dijo a la diaria que había recibido la propuesta hace unos días y que había pedido tiempo para conversar con su equipo de trabajo en el Maciel.

La candidatura del actual director del Maciel “muy posiblemente” sea apoyada por el Movimiento de Participación Popular (MPP). El sector que lidera el ex presidente José Mujica venía buscando un candidato “independiente” que pudiera generar apoyo de varios sectores. “Se estaba buscando un nombre que aportara una cuestión de frenteamplista independiente y que haya tenido una gestión exitosa, y Villar refleja eso”, dijo un dirigente del sector.

Otro sector político que ve con simpatía esta candidatura es Marea Frenteamplista, el sector que encabeza el senador electo Mario Bergara. El dirigente Eduardo Vaz dijo que personalmente ve con “buenísimos ojos” esta postulación y que tiene “todas las condiciones para encarar el tema”, aunque advirtió que el sector no saldrá “antes de tiempo”. “Hay varios candidatos en danza y muy buenos nombres, que también causan simpatía”, sostuvo, aunque destacó que Villar tiene la “ventaja adicional de no venir del establishment”.

Marea Frenteamplista aspira a tomar una decisión con el resto del sublema Progresistas, la alianza presentada de cara a las elecciones nacionales. Entre los nombres que han circulado como posibles candidatos hay dirigentes de otros sectores de Progresistas. Uno de ellos es el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira (Vertiente Artiguista), mientras que este lunes varios dirigentes mencionaron como una posibilidad al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, que encabezó una lista al Senado dentro de este bloque.

En tanto, el actual ministro Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo este lunes en una rueda de prensa que su sector se siente “muy cerca” del subsecretario de su cartera, Pablo Ferreri. “Es tiempo de renovación siempre, y ojalá un país como Uruguay sepa renovarse, no solo generacionalmente sino ideológicamente”, dijo. El jerarca expresó, no obstante, que se moverán con “mucha cautela”, porque “no hay un panorama claro”. A juicio del ministro, “ha habido, y no me parece bueno, una afluencia de candidaturas que, en lugar de aclarar el panorama, quizá lo oscurezcan más”.