Beatriz Argimón adelantó que en el Poder Legislativo también se realizarán ahorros

La transición entre el gobierno saliente y el nuevo gobierno comenzó el lunes con la reunión entre el presidente, Tabaré Vázquez, y el presidente electo, Luis Lacalle Pou. Este martes, el proceso de cambio de autoridades continuó en el Palacio Legislativo, donde se reunieron la vicepresidenta, Lucía Topolansky, y la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón.

En rueda de prensa, Argimón señaló que la reunión con Topolansky fue muy “vasta” y que se abordaron “estrictamente” los temas vinculados al funcionamiento y la dinámica del Poder Legislativo. “Manejamos todo: desde los aspectos presupuestales a los reglamentarios, y leyes pendientes”. La vicepresidenta electa agradeció a Topolansky “toda la información” que se le entregó durante el encuentro y la “transparencia” con que se ha manejado el Parlamento.

Consultada sobre cómo visualiza el futuro Senado, Argimón comentó que en lo personal cree que en la próxima legislatura “el Senado será bien interesante”. “Va a ser un Senado de debate permanente y constructivo”, agregó.

La vicepresidenta electa destacó que, “desde el punto de vista funcional”, el Parlamento ha tenido avances “notorios”. A modo de ejemplo mencionó la nueva reglamentación del Senado que permitió una “mayor agilidad de las sesiones”. En tanto, planteó que se deberá profundizar en el “aspecto comunicacional” y en la apertura del Parlamento a la ciudadanía; en ese sentido, dijo que trabajará por un “Parlamento aggiornado al siglo XXI” que combine el aspecto presencial y disponga de tecnología para tener “prácticamente informada en tiempo real a la ciudadanía”.

Sobre la posibilidad de incluir el trabajo de las comisiones en esa propuesta, Argimón dijo que es una iniciativa que aparece “siempre al principio del período legislativo”, pero “depende mucho de los partidos políticos y de la decisión que se toma en conjunto entre las fuerzas políticas”. “No lo descartamos”, comentó.

Argimón manifestó que en el Poder Legislativo también se harán ahorros. “La política de austeridad es una definición que tenemos como gobierno y, por lo tanto, el Poder Legislativo va a seguir la misma política”. Las áreas en las que se aplicará ese ahorro se definirán a partir de la información que se recibió en la reunión, explicó.

Más tarde, en rueda de prensa, Topolansky sostuvo que la transición legislativa es sencilla y “casi aburrida”. Explicó que se trata del traspaso de tres unidades ejecutoras, de las cuales dos dependen de la vicepresidencia: el Senado y la comisión administrativa. Esos fueron los núcleos que se abordaron ayer. La tercera unidad ejecutora es la Cámara de Diputados, pero en ese caso la transición se realiza entre quien será el próximo presidente de esa cámara y la actual presidenta, la diputada emepepista Cecilia Bottino.

Topolansky manifestó que durante la reunión Argimón no le comentó sobre el ahorro que pretenden llevar adelante en el organismo. De todas formas, dijo que en el Parlamento ya se han hecho ahorros durante esta administración. Por ejemplo, sostuvo que ahorros en los gastos de cámaras y en la comisión administrativa permitieron la creación del “fondo de restauración del Palacio Legislativo”.

Consultada sobre la ley de urgente consideración, que se espera que ingrese al Parlamento en marzo del año próximo, la vicepresidenta actual dijo que está “expectante” porque aunque “se afirmó –y no tengo por qué no creer las afirmaciones– que se iban a respetar las políticas sociales”, eso le parece “discordante con los 900 millones dólares” que se propone ahorrar el gobierno de Lacalle Pou.

Topolansky también habló del Frente Amplio como oposición. Dijo que su fuerza política tiene amplia experiencia como oposición y que los 15 años de gobiernos frenteamplistas consisten un “suspiro en la historia” en comparación con los que ha gobernado el Partido Colorado. “Empezamos siendo oposición y ahora tuvimos este pequeño reducto. 60 años de mi vida los pasé con gobiernos que no eran afines a mi persona, si tendremos experiencia en oposición”, reafirmó.

Novick no ocupará ningún cargo

En paralelo, Lacalle Pou continuó con las reuniones con dirigentes de los partidos integrantes de la coalición para determinar la conformación de su gabinete. Este martes se reunió con el líder del Partido de la Gente (PG), Edgardo Novick.

Tras la reunión, Novick afirmó que no tendrá ningún cargo ministerial ni ocupará ningún tipo de cargo en el gobierno liderado por Lacalle Pou. “Queremos ayudar mucho al presidente donde nos toque. Yo quiero seguir recorriendo los barrios, pueblos y todo el país para estar a disposición de la gente”, manifestó el dirigente.

Novick señaló que durante el encuentro no se habló de destinar ningún ministerio a su partido, pero comentó que entregó a Lacalle Pou una lista de asesores y técnicos del PG entendidos en diversas áreas como turismo, ganadería, salud, seguridad, y será el presidente electo quien decida cómo y dónde pueden participar en el gobierno multicolor. “No necesariamente tiene que ser en ministerios. El Estado es muy grande”, afirmó el dirigente. Sobre la posibilidad de que Daniel Peña ocupe un cargo en el gobierno, dijo: “No, creo que la gente lo votó para que sea diputado”.

El presidente electo también se reunió con el colorado Isaac Alfie, cuyo nombre fue manejado para ocupar la titularidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Luego del encuentro, que duró cerca de tres horas, Alfie comentó a la prensa que se trató de una “charla general” de carácter personal “sobre aspectos del país”. Alfie manifestó que no se habló sobre cargos específicos. De todas formas, reconoció que “en más de una oportunidad” el presidente electo manifestó su voluntad de contar con su presencia como “técnico” no sólo en su equipo económico. “Hablamos de eso: de dónde uno puede llegar a colaborar en el próximo gobierno”, dijo, y agregó que para eso “hay muchos lugares, no necesariamente se debe estar frente a un cargo político”. Además, aclaró que si eventualmente ocupara un cargo como técnico en el próximo gobierno, no lo haría en representación del Partido Colorado.