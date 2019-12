Cabildo Abierto también aspira a tener cargos de dirección en los ministerios de Ganadería y Transporte

La definición del próximo gabinete, que encabezará el nacionalista Luis Lacalle Pou, continúa avanzando. En el Partido Colorado (PC) hay ministros que ya están confirmados: el ex candidato Ernesto Talvi como canciller de la República y Carlos María Uriarte como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ambos pertenecientes a Ciudadanos; por el sector liderado por el ex presidente Julio María Sanguinetti se maneja el nombre del ex intendente de Rivera y actual diputado Tabaré Viera para encabezar el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pero esa cartera también es de interés de Cabildo Abierto (CA). En declaraciones a Subrayado, Viera dijo que aún no recibió el ofrecimiento, pero que, como ha estado “tanto tiempo [en cargos departamentales] en el gobierno”, siempre estará “dispuesto a trabajar”.

En el Partido Independiente (PI) se considera “bastante probable” que el ex candidato a la presidencia Pablo Mieres asuma como ministro de Trabajo y Seguridad Social. El actual senador del PI no quiso confirmar que vaya a ocupar ese cargo, aunque admitió que “es una posibilidad”. Según vaticinó, eso llevará al menos “toda esta semana”. Dijo que lo único confirmado es el cargo de Talvi, que “ya hizo un reportaje” como canciller, “diciendo que incluso habló con Rodolfo Nin Novoa”, en referencia a la entrevista con El País en la que el colorado dijo cómo serán la relaciones internacionales del próximo gobierno.

En tanto, CA aspira a ocupar el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. El dirigente de CA Rivera Elgue dijo a la diaria que este partido está en “conversaciones” con el gobierno que encabezará Lacalle Pou y todavía no tiene ningún cargo “definido”, aunque son de interés de este partido el área social, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el de Transporte y Obras Públicas. Si bien para esos ministerios ya se manejan el nombre de Uriarte y el del senador nacionalista Luis Alberto Heber, Elgue explicó que CA no aspira necesariamente a ocupar la titularidad del ministerio, sino también otros cargos en esas carteras. “El ministerio tiene distintas autoridades”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que CA ocupe un lugar en el MSP, dijo: “Nuestras aspiraciones están basadas en las condiciones de las personas”. Irene Moreira, senadora electa por CA y uno de los nombres que se manejaron para el MSP, negó el sábado que esté confirmada su presencia en alguna cartera. “Donde el partido me necesite, voy a estar”, dijo a Subrayado.

Pablo Bartol: la sede central del Mides estará en Casavalle Pablo Bartol, quien estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) del próximo gobierno, dijo a Subrayado que la oficina central de esa cartera estará en Casavalle, porque “si la cabeza” está en ese barrio, “toda la estructura va a entender que hay que salir del edificio de 18 de Julio y estar muy cerca de la gente más necesitada”. Sostuvo que desde el primer día trabajará con las personas en situación de calle, porque “no podemos permitir que haya uruguayos que estén abandonados de esa manera”.

De urgente consideración

Si bien el contenido del proyecto de ley de urgente consideración comienza a discutirse hoy en el Partido Nacional, el senador de este partido Jorge Larrañaga, quien se espera que ocupe el Ministerio del Interior, dijo el sábado que en ella estará presente la reglamentación de la defensa presunta para los policías y los militares. “Hoy la seguridad es intolerable para la sociedad uruguaya”, dijo a la prensa.

En tanto, Mieres dijo que aún no tiene claro cómo será el tratamiento de este proyecto. “Eso va a ser siempre un borrador, porque tiene que haber un diálogo entre los cinco partidos para afinar el contenido”.

Por su parte, el diputado electo del PC Felipe Schipani adelantó que seguramente se trate de un “documento muy amplio que abarca muchos temas; nos va a demandar un buen tiempo de trabajo”. “La idea es entrar con todo al gobierno y aprovechar los primeros tres meses para tener aprobada esa ley, que va a ser fundamental, previo al presupuesto”, explicó.