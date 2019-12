COFE solicitó reunión con Luis Lacalle Pou para conocer “de primera mano” dónde se recortarán gastos del Estado

El presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Martín Pereira, dijo que le solicitaron una reunión al presidente electo, Luis Lacalle Pou, para conocer “de primera mano” cuáles “van a ser las áreas que va a afectar dentro del Estado” el anunciado recorte de 900 millones de dólares de los gastos fiscales. “Vemos con preocupación lo que va a ser el recorte. Es un monto abultado. Vemos con preocupación porque al ser la coalición la que va a gobernar, [queremos] saber cuál va a ser el programa que se va a aplicar. [Ernesto] Talvi planteaba muy duramente eliminar todas la vacantes del Estado. El Partido Nacional planteaba eliminar 21% de las vacantes, no tocando seguridad, salud y educación. Hay números que no nos cierran”, dijo Pereira en declaraciones a Telenoche. Lacalle Pou había dicho en una entrevista con El País que en materia fiscal “se puede ahorrar en el entorno” de los 900 millones de dólares “por año”. “Y me atrevo a decirte que es un número conservador porque no quisimos comprometer de más”, afirmó enseguida el ahora electo mandatario.

Consultado sobre en qué sectores COFE considera que no se debe recortar gastos, Pereira dijo que van “a defender a todos los ministerios y organismos que dependen de COFE”, pero aclaró: “Tampoco es que se aliente una conflictividad porque ganó este gobierno. Nosotros estamos abiertos al diálogo, hicimos la solicitud de reunión, y después el presupuesto y la ley de urgencia dirán si hay artículos que afectan a los trabajadores estatales o no. De eso dependeré el accionar de COFE”.