Colonia: agrupación de Carlos Moreira quiere reincorporar al intendente al PN porque “ha sido el mejor intendente de la historia”

A medida que las elecciones nacionales van quedando en el pasado para todos los partidos políticos, y mientras se arma la transición de gobierno, a nivel departamental se barajan los nombres que competirán en mayo para hacerse cargo de las intendencias. En el caso del ex nacionalista Carlos Moreira, intendente de Colonia, está sobre el tapete si se presentará nuevamente o no, dado que no pertenece más al Partido Nacional.

El edil nacionalista Mario Colman, diputado electo por el sector de Moreira, dijo que están a la espera de la convención del PN, que es la que determina los candidatos del partido, y subrayó que “los únicos que tienen los convencionales completos para tener una posible candidatura” son los integrantes de su agrupación, la lista 904, que justamente comanda Moreira, pero para que esto ocurra el intendente tendría que volver al PN. Por lo tanto, la agrupación está esperando conseguir el “archivo judicial” de su causa y “eventualmente, presentarse ante el Partido Nacional [PN] para que sea reincorporado”. Para que pueda candidatearse dentro del PN, su ex partido debe aceptar la reincorporación, ya que Moreira participó en las elecciones internas dentro de esta colectividad política, lo que le impide postularse por otro partido. Colman dijo que “sin duda” Moreira tiene que volver a ser candidato porque “ha sido el mejor intendente de la historia de Colonia”.

Nicolás Viera, presidente del Frente Amplio (FA) de Colonia, explicó a la diaria que en ese departamento los candidatos de la fuerza política resolvieron en la elección interna de julio por el reglamento del partido. De allí surgieron dos candidatos: Jorge Mota, de Casa Grande, actual director departamental de Salud, que ya se postuló en dos oportunidades; y Ariel Beltrán, de Banderas de Líber, dirigente sindical. De cara a la elección de mayo, Viera señaló que el FA no ha sido capaz “de generar en la ciudadanía una verdadera alternativa de gobierno”. “Siempre hemos tenido buen programa, candidatos que hemos ido rotando, y eso nos complica para generar liderazgos departamentales. Además, en la vereda de enfrente siempre tuvimos a pesos fuertes, como [Walter] Zimmer o Moreira”, señaló. Agregó que ahora van a ver qué sucede con la posible candidatura de Moreira, pero, de todas maneras, el dirigente frenteamplista augura un panorama “distinto” al anterior, ya que el PN “sólo tiene a Moreira como figura fuerte”, y en caso de que no se presente, en el oficialismo sólo quedarían “dirigentes sin peso”. “El Partido Colorado [PC] creció muchísimo, va a tener un peso fuerte en estas elecciones, y eso ayuda a que los votos del PC que antes se fugaban al PN hoy no se fuguen tanto. En este equilibrio puede ser que el FA tenga mayores chances de ganar”, opinó.

¿Lima o Lima?

En Salto el actual intendente es el frenteamplista Andrés Lima. Soledad Marazzano, edila del FA de ese departamento, dijo a la diaria que en un principio “sonaba lógico y natural” que Lima fuera candidato, pero todavía no se sabe si será él o su hermano, el diputado electo Álvaro Lima, para que el intendente pueda seguir hasta el final de su mandato, ya que “no estaba muy de acuerdo con los suplentes que le siguen y que tendrían que asumir” en los meses de campaña. Agregó que entre varios sectores del FA piensan tener una candidatura más, y uno de los nombres que están en la vuelta es justamente el de ella.

A su vez, el dirigente del PC Marcelo Bistolfi confirmó a la diaria que Germán Coutinho, ex intendente de Salto, planea presentarse nuevamente, y que el sector Ciudadanos, de Ernesto Talvi, también presentará una candidatura, aunque todavía falta definir el nombre.

En Maldonado el intendente actual es el blanco Enrique Antía, quien se volverá a presentar otra vez. Dentro del PN también se suma la candidatura del diputado electo Rodrigo Blás, del sector Todos. Por otro lado, el edil del FA Joaquín Garlo señaló que todavía no hay ninguna definición oficial, pero por ahora los nombres que se manejan en la izquierda son los de Gerardo Viñales, actual director de Deportes del Municipio de San Carlos (por el sector de Darío Pérez), el ex intendente Óscar de los Santos, el diputado electo Eduardo Antonini y Susana Hernández, quien fuera intendenta interina entre 2014 y 2015, cuando De los Santos dejó la comuna para dedicarse a la campaña departamental. Garlo subrayó que hay una intención “generalizada” en el FA de resolver las candidaturas antes de que termine el año.

Garlo dijo que “nada es imposible”, pero “la realidad demuestra que el FA tiene que reconstruirse en Maldonado pensando en la recuperación del gobierno departamental”. En la práctica, esto significa “generar liderazgos nuevos que permitan una renovación verdadera del FA a nivel departamental”, y entre los nombres que se barajan “hay figuras nuevas que pueden permitir ese proceso”.