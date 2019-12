Con Daniel Salinas en Salud e Irene Moreira en Vivienda, se completó el gabinete de Luis Lacalle Pou

Mientras los futuros ministros siguen visitando la sede del comando del presidente electo, Luis Lacalle Pou, la diaria pudo confirmar que la subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) estarán a cargo de dirigentes de Batllistas, el sector del Partido Colorado (PC) liderado por Julio María Sanguinetti. El segundo del MIEM será el diputado por Paysandú Walter Verri, mientras que en la subsecretaría del MVOTMA estará Tabaré Hackenbruch, diputado por el PC entre 2000 y 2010 e hijo de quien fue intendente de Canelones por varios períodos.

A su vez, Lacalle Pou se reunió en su comando con la senadora electa de Cabildo Abierto (CA) Irene Moreira y con Daniel Salinas –también integrante del partido liderado por Guido Manini Ríos–, quienes, según pudo confirmar la diaria, estarán a cargo del MVOTMA y del Ministerio de Salud Pública, respectivamente. A la salida de la reunión, Moreira dijo en una rueda de prensa que las carteras relacionadas con el “área social” le interesan “muchísimo” a CA y por eso han “trabajado mucho” esos temas y quieren “desarrollarlos”.

En tanto, Salinas dijo que esta sería su primera vez en política y que es un tema “muy vasto”, por lo que es necesario “analizar el estado en que se recibe” la cartera. Subrayó que hubo “cambios muy profundos”, como el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y el Fondo Nacional de Recursos, por lo tanto “hay que analizar y proponer en ese sentido”. En cuanto al SNIS, reconoció que fue un cambio “sustantivo” y que es “importante”. “Vamos a tratar de perfeccionarlo y de mejorarlo para beneficio de toda la población”, finalizó.

Con Lacalle Pou también se reunió Pablo Mieres, líder del Partido Independiente y futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social. A la salida fue consultado acerca de la relación que tendrá el futuro gobierno con el PIT-CNT, a lo que respondió que “hay que buscar siempre el diálogo y los puntos de entendimiento”. “Obviamente, en la medida en que vivimos en democracia, hay diferencias, porque eso hace al pluralismo y a la heterogeneidad de una sociedad democrática y, por lo tanto, va a haber puntos en los que seguramente habrá que discutir, conversar, dialogar y, en algunos momentos, tomar decisiones, pero no veo que específicamente haya una realidad que lleve a un nivel de fricción extraordinario”, finalizó.

¿Futuro embajador en Argentina?

Francisco Bustillo, actual embajador de Uruguay en España, también se reunió ayer con el presidente electo. Dijo que mantuvo una “muy linda conversación”, ya que es “un gran amigo” y que la visita “obedeció a eso”, porque no había tenido oportunidad de saludarlo, más allá de que viajaron a Buenos Aires para la asunción del presidente de ese país, Alberto Fernández. Bustillo suena como posible embajador de Argentina, dado que ya ocupó ese cargo y es amigo de Fernández, pero dijo que con Lacalle Pou no habló de política exterior. “Yo soy embajador de carrera, llevo ya 33 años en el servicio exterior y sigo siendo embajador en España. Soy amigo de Alberto Fernández y se verá desde dónde me toca colaborar. Podrá ser desde Madrid o desde cualquier país en el mundo, pero lo importante es la amistad que nos une, en este caso, con Lacalle y con Fernández”, señaló. Agregó que la asunción de Fernández traerá “muchas” oportunidades para Uruguay, dado que la relación entre Lacalle Pou y su par argentino es “muy buena”, así que “está todo dado”. Por último, Bustillo dijo que Fernández destacó “en todo momento” la “extraordinaria imagen” que dio Uruguay al mundo con la presencia de presidente actual, Tabaré Vázquez, y de Lacalle Pou en la asunción del mandatario argentino, ya que ambos, “más allá de las diferencias ideológicas, políticas y demás, se encuentran para representar juntos al país”. “Es algo que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos a todos los uruguayos”, finalizó.