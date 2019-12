Daniel Martínez encuentra obstáculos en el FA para su reelección a la Intendencia de Montevideo

En el entorno del ex candidato presidencial Daniel Martínez ya lo reconocen: el otrora intendente está dispuesto a buscar su reelección en la Intendencia de Montevideo (IM), pero para que eso se materialice, el próximo Plenario Departamental capitalino del Frente Amplio (FA), que habilitará las candidaturas de la fuerza política a nivel departamental, le debe dar el visto bueno. En esa instancia resultará fundamental el respaldo de los sectores políticos, que representan la mitad de los integrantes del Plenario, así como el de los comités de base, la otra mitad de la composición de este organismo.

Martínez será recibido por el equipo de presidencia de la Departamental de Montevideo del FA en enero. Este grupo se viene reuniendo con todos los posibles candidatos cuyos nombres han sonado formal o informalmente hasta el momento: ya lo hizo con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y en los próximos días lo hará con el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal; el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri; la ex ministra de Industria, Energía y Minería Carolina Cosse, además del propio Martínez, explicó el presidente de la Departamental de Montevideo, el diputado de Asamblea Uruguay Carlos Varela.

Pero la eventual postulación de Martínez hasta ahora ha generado más resistencias que apoyos. El Movimiento de Participación Popular (MPP) busca impulsar una candidatura por fuera de su sector que logre amplios respaldos, y entre sus objetivos está evitar que se reitere el enfrentamiento de las pasadas elecciones internas entre Martínez y Cosse, que se interpreta como perjudicial para la imagen del FA.

En el Partido Comunista del Uruguay (PCU) está bastante más claro que la eventual candidatura de Martínez no genera ninguna simpatía en el sector. El senador electo Óscar Andrade dijo este jueves a Radio Carve que esto “no es la mejor señal política, ni para el FA ni para él”, dado que “todos los focos van a estar puestos sobre la IM”, y se precisa una gestión “que dé señales claras de que podemos hacer las cosas diferentes y desde otra manera de hacer política”. Andrade incluso cuestionó cómo se manejó Martínez en la campaña y dijo que su “error más importante” fue haber encarado esta de forma un tanto personalista, aunque no lo responsabilizó por la derrota: “Es claro que hubo procesos de la campaña que fueron muy polémicos, pero quedarse con eso nos haría perder de vista que el FA se venía debilitando, que no logramos marcar una agenda propia, que cometimos errores”, agregó.

En tanto, la autoridad máxima del PCU, su secretario general Juan Castillo, dijo a la diaria que en este momento el sector no está en condiciones de respaldar una candidatura de Martínez en el Plenario. “En este contexto y con el escenario que tenemos, no tenemos condiciones para respaldar a Martínez. El PCU está buscando un candidato que reúna el mayor consenso posible, y hasta ahora nadie oficializó el apoyo a Martínez. Necesitamos un candidato que además de lograr los respaldos más amplios posibles, efectivamente entusiasme, porque precisamos ganar la IM”, explicó Castillo.

Si bien el senador dijo que el PCU no tiene definiciones tomadas, adelantó que “de todos los nombres que han circulado, el de Cosse es el más potable”. En esa misma línea se expresó Andrade este jueves, cuando aseguró que la ex ministra “es una compañera que puede estar a la altura de este desafío”.

En tanto, Asamblea Uruguay, uno de los sectores que apoyó a Martínez en la elección interna, ha decidido respaldar la candidatura del actual subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, según confirmó a la diaria Varela. No obstante, el diputado dijo que su sector apoyará en el Plenario Departamental del FA todas las candidaturas que se presenten, teniendo en cuenta que cada partido político puede presentar hasta tres candidatos a cada intendencia.

Por otra parte, en Fuerza Renovadora, el sector que encabeza el senador electo Mario Bergara, aún no hay una decisión respecto de quién debería ser el candidato a la IM por el FA, pero según comentó el dirigente Eduardo Vaz, el grupo definió algunos criterios que debería tener el postulante: estar los cinco años al frente de la IM, eventualmente poder ser reelecto, que la candidatura refleje un “proyecto de ciudad y un salto cualitativo”, y que sea una “señal renovadora” en la fuerza política. En los hechos, algunos de esos requisitos son incompatibles con la candidatura de Martínez, quien, por ejemplo, no podría ser reelecto al cargo. Vaz dijo, no obstante, que se buscará acordar una postura con el resto del sublema Progresistas de cara al Plenario del FA y a la campaña.

Por su parte, fuentes del PS, el sector de Martínez, expresaron a la diaria que si bien hay un diálogo “fluido” con Martínez –y su “definición” y la del PS están “relacionadas–, el sector hasta ahora no está promoviendo su nombre ni tampoco lo está manejando en los diálogos con el resto de los grupos del FA.

Pero a pesar de que ni el propio partido de Martínez se ha expresado, otro sector sí adelantó que está dispuesto a respaldarlo. Se trata de la Liga Federal Frenteamplista, liderada por el diputado carolino Darío Pérez. Su delegado ante la Mesa Política, José Maldonado, dijo a la diaria que el sector viene apoyando la candidatura a la intendencia de Martínez desde 2010 (cuando finalmente se proclamó a la comunista Ana Olivera), y que su gestión al frente de la IM ha sido “excelente”. “Es el mejor candidato y el que puede generar equilibrios políticos”, agregó el dirigente, que expresó que, de no salir –y al no ser legislador–, no va a tener la misma “visibilidad”, y “evidentemente le va a ser muy difícil ser precandidato para 2024”.