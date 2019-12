Director de Intendencia de Colonia reconoció que Carlos Moreira tiene potestades para renovar pasantías

El director de Desarrollo Humano y Juventud de la Intendencia de Colonia (IDC), Ricardo Planchón, salió a desmarcarse del incidente que involucró al intendente Carlos Moreira, que en un audio que se viralizó promete a una mujer la renovación de una pasantía en la comuna a cambio de sexo. Además, en declaraciones a Radio Uruguay, el ex diputado por el Partido Nacional reconoció que Moreira tiene potestades para nombrar funcionarios y también pasantes.

“El Plan Primera Experiencia Laboral, que se denomina ‘pasantías’, es un sistema mixto con el que se puede ingresar a la IDC en distintas dependencias o a la actividad privada. En la parte pública, los jóvenes llenan un formulario con el que se presentan a la entrevista con las asistentes sociales y psicólogos”, explicó Planchón. El director comunal agregó que el proceso continúa con un tribunal que “selecciona a los jóvenes” y después, “con los salientes y con los entrantes, se hace un acto en el que, por sorteo, se eligen, dentro de los 50 o 60 que tienen un excelente informe, diez que quedan trabajando por seis meses, y cada seis meses, de esos que tienen un excelente informe, queda uno trabajando en la IDC”.

Planchón aclaró que sobre el incidente revelado por el audio de Moreira “la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud es totalmente ajena”, pero enfatizó que “la gente tiene que saber que el señor intendente de Colonia y el Ejecutivo comunal tienen facultades para nombrar funcionarios y para renovar pasantías, si así lo entienden oportuno”. Finalmente dijo que “la gente tiene que entender y confiar en el sistema”, porque si no, “lo que lamentablemente estamos logrando es que los chicos y los padres de los chicos no crean en el plan primera experiencia laboral, que nada tiene que ver con que hoy o mañana el Ejecutivo designe un funcionario en forma directa. Nos podrá gustar o no, pero tiene esas facultades”.