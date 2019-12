Dirigentes del FA defendieron gestión del Hospital de Ojos y pidieron al próximo gobierno que no descontinúe el programa

Dirigentes del Frente Amplio (FA) defendieron la gestión del Hospital de Ojos José Martí, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a raíz de la nota publicada este domingo por El País. Desde el FA sostuvieron que hay una voluntad de “desprestigiar” el funcionamiento del hospital y pidieron que no se descontinúe la aplicación de la denominada Operación Milagro, que permitió que más de 90.000 uruguayos accedieran a operaciones.

En el marco del convenio que Uruguay mantiene con Cuba, más de 50 médicos cubanos pasaron desde 2007 por el Hospital de Ojos, explicó a la diaria Miguel Fernández Galeano, asesor del presidente de ASSE, Marcos Carámbula. La mayor parte de los especialistas ocupa el cargo por dos años y luego se retira del país. Este domingo, El País informó que seis de un total de nueve médicos cubanos que quisieron quedarse en el país perdieron la prueba para revalidar sus títulos de oftalmólogos en la Escuela de Posgrados de la Facultad de Medicina (Fmed). De los otros tres casos no hubo resolución aún.

Fernández Galeano manifestó que “el Consejo de la Fmed, la Escuela de Graduados y la propia Cátedra de Oftalmología aprobaron que el Hospital de Ojos fuera un centro docente asociado para la formación de los residentes”. Por lo tanto, es “una incongruencia absoluta” hablar de “mala formación de los médicos cubanos”. “[El hospital] tiene ese nivel de calidad como para ser un centro de referencia en la formación de oftalmólogos”, agregó.

Además, el asesor de ASSE destacó que, en los 12 años en que se viene llevando adelante el programa, el Ministerio de Salud Pública “no ha tenido una denuncia sobre mala praxis ni un cuestionamiento de los resultados de la eficacia en las intervenciones” y que las recibidas fueron de carácter administrativo. Para el asesor, “sin dudas” hay una voluntad de “desprestigiar” el Hospital de Ojos. “Espero que este planteo no sea acompañado por las nuevas autoridades de gobierno y desmerezcan el papel del Hospital de Ojos a partir de cómo un departamento de la facultad procede a hacer las reválidas”, dijo Fernández Galeano, y se preguntó “cuántas reválidas del exterior de cualquier nacionalidad concedió la Cátedra de Oftalmología”.

El actual diputado del FA e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes Luis Gallo dijo a la diaria que pedirá información para “verificar la situación”. “Voy a pedir informes para ver qué es lo que estaba pasando. Voy a conversar con las autoridades de ASSE, con la Escuela de Graduados y con la Fmed”, dijo. Aseguró que desde “hace mucho tiempo” hay “un bloqueo por parte de la Udelar [Universidad de la República] –en este caso, la Escuela de Graduados– para que los oftalmólogos cubanos no tengan la posibilidad de revalidar”.

El diputado contó el caso de un profesional cubano que “hace años que está solicitando la reválida en Uruguay y siempre ha sido rechazada por falta de voluntad de parte de la Escuela de Graduados”. Gallo subrayó que el profesional tiene condiciones. “Cada vez le pedían más información a una persona que tenía una solidez científica muy importante y había demostrado durante muchos años haber operado. Le pedían y le pedían, y después de que entregó todo lo que le solicitaron ese tribunal no se reunía, por la falta de voluntad de los profesores”, aseguró.

El diputado destacó los logros en el marco de la Operación Milagro y que el Hospital de Ojos es “modelo”. “Que ahora lo estén vilipendiando de esta manera y digan que quienes operan poco más que son enfermeros me da a entender que se busca desprestigiar”, consideró.

Por su parte, la senadora del Partido Socialista (PS) e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores Mónica Xavier dijo a la diaria que “sin duda en materia de oftalmología, prótesis y rehabilitación los convenios con Cuba han servido para mejorar la condición de miles de compatriotas”. Asimismo, sostuvo que esos convenios fueron “muy discutidos” en el Parlamento y subrayó la existencia de “resistencias” de quienes “hoy forman parte de la coalición” del futuro gobierno. “Lo que es deseable es que no se descontinúen estas prestaciones”, agregó. Según dijo, “hay mucha gente que se ha beneficiado de esta iniciativa y no se puede arriesgar que otras personas que lo necesiten no vayan a tener esa accesibilidad garantizada”. Xavier apuntó que los cuestionamientos que se generaron sobre la Operación Milagro despiertan “preocupación” y que es necesario estar “atentos al hecho” de que el programa se desmanteló en otros países de la región, como ocurrió en febrero de este año en Brasil, cuando el presidente Jair Bolsonaro decidió que los médicos cubanos se retiraran del país.

El senador electo por la Vertiente Artiguista Enrique Rubio dijo a la diaria que “espera que el trasfondo no sea un problema de disputa del mercado” ni “un tema de fronteras ideológicas, que el presidente electo ha dicho que no va a permitir de modo alguno”. “Pero en América Latina, en todos los lugares que ha habido gobierno de derecha encontraron los motivos para echar los cubanos”, observó.

Por su parte, el senador electo por el PS Daniel Olesker escribió en su cuenta de Twitter: “Participé de todo el proceso del Hospital de Ojos desde el inicio. Conocí la solidaridad, la destreza y la vocación de enseñar de los médicos cubanos. Y compartí, con miles, el volver a ver. Sin plata, antes, no podían. ¿Con esta campaña pretenden cortar con tanta solidaridad?”.

En la misma red social, el diputado José Carlos Mahía escribió: “Esperemos que el próximo gobierno respete una de las políticas públicas de mayor sensibilidad del Frente Amplio: la operación milagro. Miles de personas pudieron ver por primera vez GRATIS, por este acuerdo con Cuba”. Además, el director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Pedro Apezteguía, escribió en ese canal: “Preparando el terreno para dejar ciegos a los que no pueden pagar”, y arremetió: “Corruptos”.