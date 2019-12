Ediles nacionalistas no tratarán el pedido de renuncia de Carlos Moreira hasta que se expida Fiscalía

El edil y diputado electo del Partido Nacional (PN), Mario Colman, dijo a la diaria que en la Junta Departamental de Colonia se seguirán tratando los temas urgentes, como sucedió el viernes 29 de noviembre, cuando fueron tratados nueve asuntos. Los ediles oficialistas se han retirado de sala sistemáticamente desde que los integrantes del Frente Amplio (FA) intentan aprobar el juicio político al intendente Carlos Moreira por la asignación de pasantías en la comuna, un tema que tomó estado público cuando se hicieron virales unos audios en los que Moreira pedía favores sexuales a cambio de la extensión de pasantías.

Hasta el viernes las sesiones convocadas por el FA eran de carácter extraordinario, pero la de ese día fue una sesión ordinaria, en la que había varios temas en el orden del día. la diaria publicó el lunes que los nacionalistas se fueron cuando iba a iniciarse la discusión sobre el juicio y que rechazaron la conformación de una comisión preinvestigadora.

Consultado sobre si van a seguir haciendo lo mismo hasta que no haya un pronunciamiento de la Fiscalía sobre el caso Moreira, Colman aseguró: “Lo dijimos desde el primer momento. Más allá de que el juicio es un acto administrativo, tiene que tener formalidades. Ellos [los ediles] no son peritos para determinar si son ciertos o no los audios”.

Colman dijo que en esta oportunidad se retiraron de sala porque los opositores presentaron un pedido para que algunos de los legisladores departamentales no ingresaran a sala por estar vinculados con Moreira. “Presentamos una nota en la que decía que no tenía sentido discutir el tema si no sabíamos quiénes podíamos estar en sala. Eso lo comunicamos a la bancada [del FA]”, afirmó. Colman insiste en que si hoy se trata el juicio no podrán hacer la defensa del intendente porque el caso se encuentra en secreto de presumario. “Hoy por hoy, si no podemos defender al intendente estamos vulnerando sus derechos humanos”, alegó. No obstante, el actual edil dijo que en los audios que trascendieron hay 14 cortes. “Ellos [los ediles del FA] parten de la base de que los audios son ciertos, pero eso es algo que va a tener que determinar la fiscal”, dijo.

Por otra parte, el lunes 25 de noviembre los frenteamplistas hicieron una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por desvío de la función pública. Daniel Borrelli, vicepresidente de la Jutep, había dicho a la diaria que la denuncia era la primera noticia que tenía el organismo sobre el caso, no obstante el edil del PN reiteró ayer que la Jutep ya estaba al tanto del asunto: “Miente Borrelli. Mandó hace 20 días un formulario para que el intendente respondiera. Capaz que no está al tanto, pero al intendente y a la intendencia les llegó”. Además, dijo que ese cuestionario llegó “antes de que el FA presentara la denuncia ante la Junta”.

Daniel Almada, edil del FA, dijo a la diaria que ayer alcanzaron a la Jutep las actas de las sesiones pospuestas, como habían informado el domingo. Almada contó que el directorio del organismo les adelantó que empezarán a tratar la denuncia la semana que viene.