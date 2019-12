Fernando Pereira aseguró que nunca tuvo una propuesta formal para ser candidato

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que no ha tenido hasta el momento una propuesta formal para ser candidato a la Intendencia de Montevideo y que tampoco maneja esta posibilidad si no existe un ofrecimiento de ese tipo.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Pereira sostuvo que había recibido la propuesta del ex presidente José Mujica y que cuando se la hizo, le había pedido que no respondiera. “Hasta ahora la idea de Mujica no ha superado esa condición, una idea que no se ha materializado en una propuesta formal”, agregó.

Si bien admitió que en los últimos días recibió “múltiples apoyos” a su candidatura, sostuvo que antes de dar una respuesta, “la propuesta debe ser formal”. “Nunca fue ni será una aspiración individual llegar a ocupar un espacio. Responde a procesos colectivos en los que, en el centro de las preocupaciones están y estarán siempre las transformaciones sociales. Entonces estimados compañeros y compañeras, voy a seguir ejerciendo y ocupando todo el tiempo para estar en el PIT-CNT. Si en algún momento tomo una decisión, los trabajadores lo van a conocer a través de mí”, remató.