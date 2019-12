Impulsan la candidatura de Álvaro Dastugue para la Intendencia de Canelones

El miércoles 4, un plenario de la lista 800 de Canelones (que a nivel nacional apoyó a Juan Sartori) se reunió para evaluar el resultado de la elección nacional y definir cómo trabajar en los próximos meses. En la reunión estaba presente el líder de la agrupación, el diputado reelecto Álvaro Dastugue. Antes de terminar, el dirigente Marcelo Cabrera, referente de la lista 800 en Ciudad de la Costa, presentó una moción para que Dastugue sea candidato a la Intendencia de Canelones en las elecciones del 10 de mayo. La propuesta se aprobó por unanimidad.

“Es el deseo de un dirigente, que fue luego aprobado por una asamblea. Es algo que me enorgullece y me honra, pero nuestro grupo todavía no tiene los convencionales suficientes como para aprobar mi candidatura. Por lo tanto, es una decisión que deberá tomar el Partido Nacional [PN], que deberá resolver si presenta uno o más candidatos para Canelones Yo tengo ganas, principalmente si mi barra me empuja, pero antes tienen que pasar varias cosas”, comentó Dastugue, consultado por la diaria.

En Canelones el PN tiene tres bloques fuertes: la lista 400 de Luis Lacalle Pou (que sacó dos diputados: Amin Niffouri y Javier Radiccioni), la lista 33 (el diputado electo es Sebastián Andújar) y la lista 880 (que obtuvo una banca por Canelones). Dastugue considera que “lo mejor” para el PN sería presentar tres candidatos, que “en principio” podrían ser Niffouri, Andújar y él. “Nos tenemos que poner de acuerdo y tratar de llegar a la Convención con la línea partidaria; de lo contrario, habría que lograr un tercio de los convencionales del partido, algo que en nuestro caso hoy no tenemos, aunque estamos cerca”, explicó. En diálogo con la diaria, Andújar confirmó que él podría ser candidato, y dijo que Niffouri también evalúa postularse, pero aclaró que hay un paso previo por resolver: la posibilidad de generar un acuerdo entre los distintos partidos de la “coalición multicolor”.

La convención departamental está prevista para finales de enero o comienzos de febrero,aunque antes también se espera que los referentes blancos mantengan contactos con otros miembros de la coalición, para evaluar posibles alianzas o apoyos.